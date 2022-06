Le OnePlus 10T serait plus puissant que le OnePlus 10 Pro, mais pas nécessairement meilleur

La rumeur voudrait que la prochaine manoeuvre de OnePlus soit de proposer un OnePlus 10T qui embarquerait une puce plus puissante que celle employée sur le OnePlus 10 Pro. Si l'on peut émettre quelques doutes raisonnables sur la cohérence globale de la gamme, cette stratégie pourrait pourtant s'avérer ne pas être si dénuée de sens qu'il n'y paraît.

Exit les rumeurs de OnePlus 10 Ultra, la société chinoise OnePlus concentrerait finalement ses efforts sur la sortie prochaine d’un modèle 10T pour succéder à l’actuel OnePlus 10 Pro. Cette nouvelle version succèderait donc au OnePlus 9 chez nous et devrait raviver les espoirs des premiers fans de la marque qui voulaient des smartphones haut de gamme à un prix plus raisonnable.

Un modèle T fidèle à la tradition de OnePlus ?

S’il est avéré, ce modèle expliquerait pourquoi nous n’avons pas eu droit à un OnePlus 10 classique en avril dernier. Il devrait donc logiquement arriver avec un écran un peu plus petit si l’on se fie au passé, bien que l’on ne soit sûr de rien. Et comme il est d’usage chez OnePlus, les versions T — qui sont des versions « améliorées » des modèles précédents — arrivent généralement avec le dernier SoC en date, qui ne serait ici ni plus ni moins que le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Cette information en provenance du leaker Abhishek Yadav est assez crédible puisque lors de l’annonce de ce SoC par Qualcomm, l’entreprise avait répertorié un certain nombre de constructeurs qui travaillaient actuellement sur un appareil incorporant le Snapdragon 8+ Gen 1 pour une sortie au troisième semestre 2022 (juillet-septembre) et OnePlus faisait partie de cette liste.

Un sentiment de déjà-vu

OnePlus offrirait donc de meilleures performances à son modèle T, que l’on pourrait pourtant attendre comme étant moins onéreux que le modèle Pro. On peut supposer que ce smartphone pourrait également venir proposer d’autres améliorations par rapport au 10 Pro comme une charge plus rapide par exemple, comme cela avait été le cas entre le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8T qui était passé de 30 W à 65 W. Il est cependant peu probable que ce modèle bénéficie d’un appareil photo aussi performant que sur le 10 Pro.

Ce produit qui serait connu sous le nom de code « Ovaltine » (Ovomaltine en français, comme le chocolat) selon le leaker Max Jambor devrait venir répéter la stratégie vue avec le OnePlus 8 où l’entreprise n’avait sorti qu’une seule variante « T » fin 2020 pour succéder à ses deux modèles sortis au début de la même année. À la différence qu’à ce moment-là, le OnePlus 8 Pro était accompagné d’un OnePlus 8 à sa sortie.

Une stratégie en deux temps

Cette stratégie de lancer seulement deux modèles bien distincts sur l’année ne semblerait pourtant pas anodine si elle venait à arriver. Il faudrait peut-être arrêter aujourd’hui de voir les modèles T comme des suites, mais plutôt comme une tentative de OnePlus d’adresser deux cibles bien distinctes : d’un côté celle qui sera prête à payer un tarif avancé pour avoir un écran plus grand, un meilleur appareil photo, et un design « premium » et de l’autre celle qui continue à vouloir le plus de performances possible au meilleur prix, quitte à sacrifier un peu certains autres aspects du téléphone. Cette stratégie éviterait ainsi à OnePlus de devoir contenter deux publics différents sur une même sortie et éviterait l’aspect « doublon » que pouvaient avoir certains modèles T à leur sortie.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune façon de savoir si ce smartphone existe réellement, et même le cas échéant s’il sera rendu disponible chez nous. En tout cas si ce nom de code veut dire quelque, ce sera peut-être la façon de OnePlus de revenir vers ses fans de la première heure un peu nostalgiques pour instaurer une nouvelle « dynamique ».

