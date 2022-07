Le prix du OnePlus 10T fuite sur Amazon

Le site Root My Galaxy a mis la main sur le listing Amazon du OnePlus 10T. Cette page nous fait découvrir son prix supposé et enfonce encore un peu le clou sur certaines caractéristiques techniques déjà évoquées.

Le successeur du OnePlus 10 Pro est attendu pour cette année. OnePlus devrait reprendre pour sa logique de renouvellement de fin d’année pour le modèle en cours en offrant à ses fans le OnePlus 10T. On ne connaît pas encore sa date de sortie précise (qui pourrait être fin juillet selon les rumeurs), mais nous avons désormais une idée plus précise de son prix.

Un prix sensiblement proche du modèle précédent

Nous avions déjà eu droit récemment à un rendu du smartphone et à un morceau de sa fiche technique. L’information provient du site Root My Galaxy en partenariat avec PassionateGeekz qui aurait mis la main sur le listing Amazon UK du smartphone.

Ce listing nous apprend que le smartphone devrait coûter le prix de 799 livres dans sa version 8 + 128 Go. Ce prix converti en euros donnerait un OnePlus 10T qui coûterait approximativement 935 euros. Il est possible également que ce smartphone coûte exactement le même prix que le OnePlus 10 à son lancement (soit 919 euros) puisque le prix de ce smartphone en Grande-Bretagne était aussi de 799 livres à sa sortie.

Des caractéristiques techniques qui se confirment un peu plus

La page a depuis été supprimée, mais une capture d’écran de celle-ci nous permet de confirmer un petit peu plus certaines caractéristiques supposées du smartphone dont nous avions déjà pu prendre connaissance.

Il embarquerait bien le dernier SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1. Il aurait droit à l’avant à un écran AMOLED Full HD+ incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce smartphone arriverait avec un triple capteur, dont le principal serait de 50 Mpx et disposerait d’un chargeur dans la boîte (de 150 W d’après les murmures) ainsi que d’une coque transparente. Il devrait être proposé en deux coloris Jade Green (Vert) et Moonstone Black (Noir), le second étant lui aussi cité sur la page Amazon.

