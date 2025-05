Comment installer des plugins sur Steam Deck ?

Le gros avantage du Steam Deck par rapport à une console classique réside dans ses nombreuses capacités de personnalisation. La console PC portable de Valve offre en effet un accès direct à une vaste sélection de plugins qui permettent d’améliorer ou de customiser au mieux l’expérience, selon les besoins de chacun. Encore faut-il savoir comment installer les fameux plugins en question.

Valve Steam Deck OLED

Pour installer des plugins sur son Steam Deck, il faut connaître une chose : Decky Loader. Cette application sert en effet de hub à tous vos plugins, et permet d’accéder à ces derniers en quelques manipulations rapides. C’est un indispensable pour ceux qui ne sont pas complètement satisfaits de l’expérience Steam Deck en sortie de boîte, et qui souhaitent profiter de quelques options de personnalisation supplémentaires. Alors ici, on revient sur la méthode pour installer Decky Loader sur son appareil, puis sur la manipulation à effectuer pour installer de nouveaux plugins sur un Steam Deck.

Avant toute chose, il sera primordial de passer votre appareil en mode développeur :

Accédez au menu Steam en pressant le bouton Steam

Sélectionnez “Paramètres”, puis “System”

Faites bien attention à ce que votre Steam Deck bénéficie de la dernière mise à jour “stable” de Steam OS, puis descendez et activez “Enable Developer Mode”.

Maintenant que vous avez activé le mode développeur, il est temps de passer aux choses sérieuses : l’installation de Decky Loader. Passez directement votre Steam Deck en mode bureau en appuyant sur le bouton Steam, puis sur “Power”, et enfin “Switch to Desktop”. Suivez ensuite les étapes suivantes :

Accédez au navigateur web de votre choix (dans notre cas, Mozilla Firefox)

Cliquez sur ce lien (https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-loader) ou cherchez “Decky Loader Github” sur Google, puis sélectionnez le premier résultat.

Dans la page en question, cliquez sur “Releases” à droite de l’écran, puis téléchargez “PluginLoader” dans la nouvelle page.

Lancez le logiciel téléchargé.

Il vous sera alors demandé d’inscrire votre mot de passe sudo. Si vous en avez un, écrivez le. Si non, suivez les étapes suivantes :

Dans le bureau, cliquez sur l’icône Steam Deck située en bas à gauche de la barre des tâches pour ouvrir la boîte de recherche d’applications.

Tapez Konsole dans la barre de recherche et ouvrez l’application.

Une fois la fenêtre Konsole ouverte, tapez passwd dans le terminal.

Saisissez ensuite votre nouveau mot de passe sudo dans le premier champ, puis confirmez le dans le second.

Une fois que c’est chose faite, relancez l’installation de PluginLoader depuis votre dossier de téléchargements et sélectionnez Exécuter. Enfin, lorsque le terminal vous le demande, tapez votre nouveau mot de passe sudo pour effectuer l’installation.

Une fois l’installation terminée, vous pouvez retourner en mode gaming (quittez le mode bureau). Appuyez sur la touche avec les trois points à droite de votre écran, sur la machine. Descendez, jusqu’à l’icône de prise, qui représente en réalité Decky Loader.

Une fois que vous avez accès à Decky Loader, vous pouvez sélectionner l’option “Magasin” située en haut à droite, à côté de l’onglet “paramètres”.

Dans le magasin, vous pouvez ensuite choisir tout un tas de plugins pour votre Steam Deck.

Ici, vous pouvez choisir tout un tas de plugins pour améliorer votre expérience avec le Steam Deck. Pour découvrir les meilleurs d’entre eux, accédez à notre liste concoctée par nos soins, disponible ici.