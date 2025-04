Comment offrir un jeu sur Steam ?

Vous souhaitez faire cadeau d’une de vos découvertes sur Steam ? Voici la marche à suivre pour offrir un jeu sur la plateforme de de Valve (et se faire rembourser, si par mésaventure votre cadeau ne fait pas mouche).

Ce n’est plus un secret : le jeu vidéo se dématérialise depuis des années, si bien qu’en 2024, les ventes de jeux physiques ont baissé de 85% depuis 2008. Avec cette disparition progressive du marché physique, comment fait-on pour partager, voire offrir des jeux à des connaissances ? Chez PlayStation, la méthode est un peu anachronique : pour offrir un jeu dématérialisé à un ami, il faut passer par les bonnes vieilles cartes-cadeaux. En revanche, le Microsoft Store et Steam offrent une pratique beaucoup plus simple : lors de l’achat d’un nouveau jeu, il est possible de choisir de l’offrir directement plutôt que de le garder pour soi-même. Et, cerise sur le gâteau : si le cadeau ne plaît pas à son receveur, vous pouvez même obtenir un remboursement sur votre achat.

La méthode pour offrir un jeu sur Steam est finalement similaire à la méthode d’achat classique d’un jeu via le magasin. Alors, commencez par suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Steam ou accédez à Steam depuis votre navigateur web, et rendez-vous dans le magasin

Choisissez le jeu que vous souhaitez offrir, puis cliquez sur “Ajouter au panier”.

Jusqu’ici, rien de nouveau sous le soleil. Mais c’est ici qu’il faut prêter attention :

Rendez-vous dans votre panier, dans lequel le jeu choisi devrait alors apparaître. Une mention “Pour mon compte” est affichée en dessous du nom du jeu. Cliquez dessus, puis choisissez “C’est un cadeau”.

Cliquez ensuite sur “Passer au paiement” à droite de l’interface.

Sur l’écran suivant, choisissez le ou la destinataire du cadeau. Choisissez la personne en question, puis procédez ensuite au paiement.

Notez que vous pouvez également déterminer la date d’envoi du jeu (pour correspondre avec un anniversaire, par exemple) en cliquant sur “Choisir la date d’envoi”. Le destinataire du cadeau recevra alors un e-mail à la date choisie, avec le code d’activation du jeu.

S’il s’avère que le jeu offert n’est finalement pas du tout au goût du receveur, notez qu’il est tout à fait possible d’obtenir un remboursement de l’achat en question. Attention, il y a néanmoins quelques conditions à respecter : pour être éligible au remboursement, l’achat doit avoir été effectué dans les 14 jours antérieurs, et votre ami doit avoir joué au jeu moins de 2 heures. Si ces conditions sont respectées, suivez ces étapes :

Lancez Steam

Cliquez sur votre compte en haut à droite de l’interface Steam

Sélectionnez ensuite “Détails du compte”, puis “Voir l’historique des achats”.

Choisissez maintenant le jeu que vous souhaitez voir remboursé par Steam. Sélectionnez ensuite “Je voudrais faire une demande de remboursement”, puis indiquez le problème qui représente le mieux la raison pour laquelle vous souhaitez être remboursé.

Ensuite, soumettez la demande. Steam devrait ensuite vous envoyer un mail pour vous indiquer que votre demande a été reçue, puis un autre mail un peu plus tard pour vous indiquer si elle a été traitée ou non.

