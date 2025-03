GeoGuessr débarque sur Steam : le tour du monde virtuel s’offre de nouveaux modes de jeu

Préparez-vous à explorer le monde directement depuis Steam. GeoGuessr, le jeu de géographie qui a conquis le web, s’apprête à faire son entrée sur la plateforme de Valve, après 12 ans d’existence en tant que jeu de navigateur.

GeoGuessr

Après avoir conquis le web et les réseaux sociaux, GeoGuessr s’apprête à franchir une nouvelle étape. Le célèbre jeu de géographie, qui vous met au défi de deviner votre localisation à partir d’images de Google Street View, sera disponible sur Steam dès le mois prochain. Une évolution majeure pour ce titre qui a su captiver des millions de joueurs depuis son lancement en 2013.

Cette arrivée sur la plateforme de Valve marque un tournant pour GeoGuessr, qui quitte son statut de simple jeu de navigateur pour s’imposer comme un véritable jeu vidéo à part entière. Les développeurs ont saisi cette opportunité pour repenser et enrichir l’expérience de jeu.

Un nouveau souffle pour l’exploration géographique virtuelle

La version Steam de GeoGuessr, baptisée « GeoGuessr Steam Edition », sera lancée en accès anticipé. Ce choix permettra aux développeurs de peaufiner le jeu en collaboration étroite avec la communauté. L’objectif affiché est ambitieux : créer « l’ultime jeu de géographie compétitif et casual ». Un pari audacieux pour un titre qui domine déjà ce créneau très spécifique.

Parmi les nouveautés annoncées, on trouve deux modes de jeu en ligne : les duels solo classés et les duels en équipe non classés. Ces ajouts visent à renforcer l’aspect compétitif et social du jeu, tout en conservant son essence ludique et éducative.

La question du modèle économique reste en suspens. Actuellement, la version navigateur de GeoGuessr fonctionne sur un système d’abonnement, une décision qui n’avait pas fait l’unanimité lors de son introduction. La page Steam du jeu laisse entrevoir la possibilité d’un achat unique, ce qui serait une excellente nouvelle pour les joueurs lassés des frais mensuels.

Malgré l’absence d’une date de sortie précise, l’attente ne sera pas longue. GeoGuessr Steam Edition devrait être disponible courant avril 2025, soit dans quelques semaines à peine. Les amateurs de géographie et de découverte virtuelle peuvent d’ores et déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam.

