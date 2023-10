Le jeu vidéo physique semble approcher ses dernières heures

Console sans lecteur de disque, distributeurs qui retirent les Blu-ray de leurs rayons, éditeurs qui misent sur le cloud gaming : en quelques semaines, le monde du jeu vidéo a entamé sa bascule vers la dématérialisation de ses œuvres.

Le jeu vidéo sur média physique connait-il ses dernières heures ? En quelques semaines, l’industrie du jeu vidéo a enclenché un changement profond de la distribution de jeu vidéo.

Le géant Best Buy ne vendra plus de DVD et Blu-ray

Aux États-Unis, plusieurs médias ont pu découvrir de sources concordantes que l’enseigne Best Buy aux États-Unis, équivalent en quelque sorte d’un Fnac-Darty en France, s’apprêtait à retirer tous les médias physiques de ses rayons. Plus de films en DVD ou en Blu-ray. Ce changement devrait avoir lieu dès le début de l’année 2024, après les juteuses fêtes de fin d’année.

Alors quid des jeux vidéo ? Pour le moment, ils ne sont pas concernés par ce changement de politique de la part de Best Buy, mais l’espace alloué à la vente de jeux physique est régulièrement réduit, au profit de la vente d’accessoires pour console ou d’objets de pop culture.

Ubisoft mise sur le cloud gaming

Dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, acté officiellement ce vendredi 13 octobre, l’éditeur français Ubisoft fait l’acquisition à perpétuité des droits sur le streaming des jeux vidéo du catalogue de l’éditeur américain sortis avant 2038.

Ubisoft en a profité pour faire le point avec Chris Early, son vice-président chargé des partenariats. À la question : « que pensez-vous du futur du jeu vidéo comme média physique ? », voici sa réponse.

Il existe un marché de l’édition collector. Il y a l’aspect du don d’objets physiques et la possibilité pour les gens d’acheter facilement un jeu dans un magasin et de l’offrir à leurs amis ou à leur famille. Certaines personnes voudront toujours posséder le disque physique. Je ne pense pas que cela va disparaître. Est-ce que je pense que les ventes physiques pourraient diminuer avec le temps ? Bien sûr, mais est-ce qu’elles disparaîtront un jour complètement ? Je ne le crois pas.

Il renvoie donc le marché du jeu vidéo physique à la question de la collection ou du cadeau, des usages en effet très légitimes de cette méthode de distribution. En revanche, lui aussi est convaincu de la réduction de plus en plus forte de la vente de jeux en physique.

Les consoles favorisent le dématérialisé

Les fabricants de consoles poussent également de plus en plus le marché vers le dématérialisé. Sans parler des nombreuses offres promotionnelles sur leurs boutiques en ligne ou les services d’abonnement comme le Xbox Game Pass, Sony et Microsoft proposent des consoles qui s’éloignent du marché physique.

On peut le constater avec l’annonce de la PS5 Slim. La nouvelle console de Sony propose deux modèles : avec ou sans lecteur de disque. Mais voilà, désormais la version « avec lecteur » n’est autre qu’une Digital Edition avec le lecteur disque en option fourni dans la boite. Le modèle classique, celui avec lecteur, est donc réduit à une simple option supplémentaire par rapport à la Digital Edition.

Du côté de Microsoft, les choses sont encore plus claires. La Xbox Series S ne propose aucun lecteur de disque, et on sait que la firme prépare une nouvelle Xbox Series X plus compacte et sans lecteur pour 2024. Reste Nintendo, qui semble encore très attaché au média physique avec la Switch et sans doute sa prochaine console.

Et les joueurs ?

Si les distributeurs, les éditeurs et les constructeurs avancent dans cette transition, c’est bien parce que la consommation de jeu vidéo est bien en train d’évoluer. Depuis de nombreuses années, la part d’achat en dématérialisé augmente petit à petit, mais la pandémie de 2020 a donné un grand coup d’accélérateur aux chiffres.

Aujourd’hui, sur plusieurs plateformes comme Xbox, la majorité des ventes se font sur la boutique en ligne de la console, et non plus en physique. Le succès de plateforme comme Netflix ou Spotify a également certainement contribué à détourner une partie du public du marché du média physique.