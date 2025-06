Quels sont les meilleurs plugins pour Steam Deck ?

Vous avez installé Decky Loader avec succès sur votre machine, mais vous n’avez absolument aucune idée des plugins dont vous pouvez profiter ? Cette petite sélection des meilleurs outils accessibles via Decky Loader devrait vous aider.

Valve Steam Deck

Le plus dur est fait : vous avez maintenant installé Decky Loader. Sauf que maintenant, vous voilà face au syndrome de la page blanche : qu’utiliser comme plugin ? C’est bien beau de savoir ce que vous voulez faire pour améliorer l’expérience utilisateur de votre console, mais c’est encore mieux de savoir comment le faire. Amélioration de la colorimétrie, changements majeurs dans l’interface, gestion du stockage interne… Les options sont nombreuses, et il vaut mieux avoir un guide pour comprendre toutes les subtilités permises par Decky Loader. Alors ici, on revient sur 8 des plugins les plus intéressants à utiliser sur Steam Deck.

CSS Loader

S’il ne fallait en choisir qu’un, ce serait celui-ci. CSS Loader est le plugin obligatoire à posséder sur Steam Deck, puisque c’est celui qui offre la plus grande personnalisation côté interface. Le plugin permet en essence d’installer des thèmes, de modifier l’interface d’accueil du Steam Deck en mode Gaming. L’outil offre des centaines d’options sur tout un tas d’aspects de l’UI de l’appareil, et permet finalement de transformer un Steam Deck lambda en votre propre Steam Deck.

Vibrant Deck

Vous trouvez les couleurs de votre Steam Deck un peu trop ternes ? Si le défaut est un peu moins visible sur la version OLED de la console, il est bien présent dans la version classique. Heureusement, Vibrant Deck permet de pallier le défaut assez simplement, en offrant à l’utilisateur la possibilité d’ajuster la saturation, le gamma et le contraste en fonction du mode utilisé (docké ou portable). Passez la saturation à 150 sur Vibrant Deck, et constatez les couleurs éclatantes : vous ne pourrez probablement pas revenir en arrière.

Pause Games

Le problème avec la mise en veille instantanée du Steam Deck, c’est qu’elle ne permet de mettre en pause qu’un jeu à la fois. Pause Games vient donc combler ce manque : l’idée est de permettre la mise en pause de plusieurs jeux à la fois afin d’y revenir dès que vous le souhaitez. C’est aussi un bon moyen de faire des captures d’écran plus précises.

Steamback

Vous trouvez que vos jeux proposent des sauvegardes trop peu régulières ? Steamback est la solution pour vous : ce plugin a pour but de proposer des sauvegardes plus fréquentes. L’idée est simple : le plugin crée des sauvegardes supplémentaires de son côté, auxquelles vous pouvez accéder en sélectionnant l’option “Revert”. Attention cependant : ce plugin n’est compatible qu’avec les jeux Steam officiels qui prennent en charge la sauvegarde via le cloud.

Poower Tools, c’est l’outil pour ceux qui aiment bricoler sur leur machine. L’outil permet notamment d’activer des CPU à nombre impair de coeurs en basculant sur le SMT (Simultaneous Multithreading). C’est aussi l’outil à employer si l’on souhaite optimiser le comportement de sa batterie, et améliorer l’autonomie de son appareil. Power Tool est un outil plus difficile à appréhender pour le néophyte, mais il permettra d’améliorer largement les performances du Steam Deck.

Storage Cleaner

Vous avez déjà désinstallé beaucoup de jeux, et vous manquez toujours d’espace de stockage sur votre console ? Le plugin Storage Cleaner permet d’accéder à tout un tas de données supplémentaires à supprimer pour libérer de l’espace. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour supprimer le cache de shaders ou encore les données de compatibilité des jeux, ce qui vous permettra parfois de gagner un espace précieux (surtout pour les jeux que vous n’employez pas beaucoup, et qui prennent de la place sans que vous ne vous en rendiez compte).

ProtonDB Badges

Vous n’êtes pas sans savoir que la certification officielle “Steam Deck Verified” de Valve possède des défauts. Il arrive que des jeux certifiés entièrement compatibles avec le Steam Deck ne tournent pas très bien sur la console, et inversement. Le plugin ProtonDB Badges permet ainsi d’accéder directement, depuis l’interface du Steam Deck, aux notes ProtonDB générées par la communauté pour avoir une meilleure idée de la compatibilité d’un titre sur la console.

Junk-Store

Pendant un temps, il était nécessaire d’utiliser l’Heroic Games Launcher pour jouer aux jeux de l’Epic Games Store sur Steam Deck. Maintenant, il suffit simplement d’installer le plugin Junk-Store : ce dernier intègre directement une bibliothèque Epic Games directement dans l’interface de jeu standard, sans nécessiter un launcher séparé. Autrement dit, il installe directement les jeux sur le Steam Deck.