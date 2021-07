Quels sont les jeux compatibles avec le Steam Deck ?

Comment savoir si tel ou tel jeu dans votre bibliothèque Steam tournera sur Steam Deck ? Et si vous possédez des jeux sur d'autres stores, sont-ils compatibles ? Puis-je streamer des jeux sur mon Steam Deck ? Ce guide rédigé par nos soins répond à toutes ces questions.

Hier, jeudi 15 juillet, Valve a annoncé le Steam Deck, une console portable qui s’inspire fortement du design de la Switch. Dans l’idée, il s’agit bien d’une console portable qu’il sera possible de brancher sur un écran secondaire, et qui est conçue pour accueillir toute votre bibliothèque Steam.

Disons-le : c’est une offre qui paraît très alléchante pour quiconque apprécie de s’éloigner un peu de son fidèle duo clavier souris. L’offre pourrait aussi convaincre des joueurs et des joueuses équipé-e-s d’un PC vieillissant.

Mais il n’est pas certain que toute votre précieuse bibliothèque Steam puisse tourner parfaitement à la sortie de la console. Et on ne parle pas ici de la puissance de la machine, qui pour rappel, est équipée d’une puce graphique AMD RNDA 2, la même architecture que sur PS5 ou Xbox Series X, ainsi qu’un processeur Zen 2 quad-core et 16 Go de RAM.

Pourquoi la compatibilité pose question

Plutôt qu’un problème de puissance, vous pourriez tomber sur des soucis de compatibilité. Le Steam Deck tourne en effet sur SteamOS 3.0, une distribution Linux conçue pour faire tourner les jeux Steam. On trouve par-dessus une surcouche, appelée Proton, qui permet de rendre compatible la plupart des jeux Windows sans avoir besoin de les modifier ou de les porter sur la plateforme.

Dans les faits, c’est parfois un peu plus compliqué que ça. Grâce à Proton, on passe bien de 15 % des jeux environ compatibles nativement avec Linux, à un chiffre compris entre 50 et 80 % des jeux. En clair, c’est un peu la loterie. Il peut y avoir plus ou moins de soucis de compatibilité et de bugs en fonction du jeu.

Précisons cependant que Steam met également en avant sa technologie de streaming Steam Link : si vous avez un PC de gaming sur Windows (où 100 % des jeux Steam tournent), les jeux peuvent également être diffusés directement depuis un PC vers le Steam Deck, même à distance, ce qui permet d’aller bien au-delà des performances de la machine portable et de ses soucis de compatibilité.

ProtonDB est votre ami

Fort heureusement, au fur et à mesure des années, une communauté s’est organisée autour de Proton et a créé un site : ProtonDB. Celui-ci classe les jeux en fonction de leur niveau de jouabilité sur Proton, et donc sur SteamOS. Tout en haut du classement, on trouve les jeux natifs Linux qui fonctionnent sans problème. Puis les jeux classés Platine qui tournent parfaitement, les jeux classés Or qui connaissent quelques bugs, et ainsi de suite, jusqu’à la pire évaluation possible : broken.

Pour vous donner une idée, sur les 1000 jeux les plus populaires sur Steam, 6 % étaient injouables et 70 % étaient classés bronze, c’est-à-dire aux portes de l’injouable. Autre exemple : des jeux comme Apex Legends, Playerunknown’s Battlegrounds ou Destiny 2 ne sont a priori pas capables de tourner sur Proton, et donc sur le Steam Deck.

Beaucoup de jeux posent problème parce qu’ils utilisent des logiciels anti-triches, qui posent des problèmes à Linux. Selon Valve, cité par The Verge, cela pourrait changer : « Nous travaillons avec BattlEye et Easy Anti-Cheat pour obtenir un support pour Proton avant le lancement. Cela pourrait signifier que des titres comme Apex Legends, Destiny 2, PUBG, Fortnite et Gears 5 fonctionneront bientôt avec Proton et le Steam Deck. »

Comment mieux s’y retrouver

Pour gagner du temps, vous pouvez associer votre compte Steam à ProtonDB qui vous permettra d’entrevoir quels jeux tourneront sur le Steam Deck et dans quelles conditions. Pour ce faire, il vous faudra impérativement rendre les jeux de votre bibliothèque Steam visible pour tout le monde, sinon ProtonDB ne pourra pas en extraire les données. Voici comment procéder :

Rendez-vous sur Steam sur PC

Ouvre le menu déroulant sous votre nom de profil (situé en haut de l’interface Steam)

Dans ce menu déroulant, cliquez sur profil

Là, à droite, vous pouvez cliquer sur « Modifier le profil »

À gauche, ouvrez les options de confidentialité

Au niveau de visibilité sur mes jeux, changez pour « Tout le monde »

Et voilà, vous pouvez maintenant classer votre bibliothèque de jeux en fonction des évaluations des utilisateurs de Proton qui se sont cassé les dents sur des jeux bugués avant vous.

Si je souhaite me passer de Steam ?

D’après un essai du Steam Deck par IGN, vous pourrez installer d’autres launchers que Steam sur la machine. Vous pourrez même y installer Windows si le cœur vous en dit. Du côté de stores compatibles, Valve cite l’Epic Games Store, uPlay, et Origin. En revanche, les jeux Battle.net (Overwatch, Heartstone, StarCraft, etc.) semblent pour l’heure incompatibles avec la nouvelle machine de Steam.