Valve Steam Deck : quelle puissance attendre ? Comment vont tourner les jeux ?

Valve a collaboré avec AMD pour concevoir sa console Steam Deck. Mais à quelles performances s'attendre ? Nous pouvons estimer ce que vous pourriez obtenir dans vos jeux PC préférés.

Un APU basse consommation avec un écran limité

Le Steam Deck est un PC portable, on peut le résumer comme ça en regardant ses caractéristiques. Comme vous pouvez le voir plus bas, dans le tableau, son architecture CPU et GPU est similaire à celle d’une PS5 et d’une Xbox Series X/S. Elle est équipée de ce que l’on appelle un APU moderne, dans le sens où tout est concentré sur la même puce. Le Valve Steam Deck est alimenté par un APU AMD Zen 2 quadricœur prenant en charge le traitement jusqu’à huit threads simultanés. Un GPU AMD RDNA 2 avec huit unités de calcul est intégré au SoC, ce qui permet de fournir environ 1,6 TFLOPS de puissance de traitement graphique.

Il est difficile de trouver une référence AMD Ryzen correspondante, Valve a certainement commandé une variante personnalisée de la puce AMD que l’on trouve habituellement sur des PC portables entrée de gamme. L’entreprise américaine a confirmé avoir collaboré avec AMD dans des interviews donnés à la presse américaine. Avec 15 Watts de TDP, c’est une puce basse consommation Ryzen dont la partie graphique semble avoir été boostée.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez quelques éléments de comparaison avec la PS5, la Nintendo Switch OLED ainsi que les Xbox Series X/S.

Steam Deck Xbox Series X Xbox Series S PS5 Nintendo Switch OLED CPU Processeur AMD Zen 2 à 4 cœurs @ 2,4-3,5 GHz Processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs à 3,8 GHz (3,6 GHz avec SMT activé) Processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs à 3,6 GHz (3,4 GHz avec SMT activé) Processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs à 3,5 GHz avec SMT Processeur Nvidia Tegra X1 (quad-core ARM Cortex A57 en big.LITTLE, couplé à un quad-core Cortex A53) GPU GPU AMD RDNA 2 8 UC @ 1,0-1,6 GHz GPU AMD RDNA 2 52 UC à 1,825 GHz GPU AMD RDNA 2 20 UC à 1,565 GHz GPU AMD RDNA 2 36 UC à 2,23 GHz GPU Nvidia Maxwell de 2 SMM Puissance GPU 1,6 TFLOPS 12,15 TFLOPS 4 TFLOPS 10,28 TFLOPS 1 TFLOP RAM 16 Go de RAM LPDDR5 16 Go de RAM GDDR6 10 Go de RAM GDDR6 16 Go de RAM GDDR6 4 Go de RAM LPDDR4 Affichage 720p @ jusqu'à 60 Hz 4K @ 60 FPS. Jusqu'à 8K. Jusqu'à 120 FPS 1440p @ 60 FPS. Jusqu'à 120 FPS 4K @ FPS. Jusqu'à 8K. Jusqu'à 120 FPS HD en mode portable, Full HD en mode dock Stockage eMMC 64 Go ou 256 Go / 512 Go SSD NVMe SSD PCIe Gen 4 NVMe de 1 To (2,4 Go/s non compressé, 4,8 Go/s compressé) SSD NVMe PCIe Gen 4 de 512 Go (2,4 Go/s non compressé, 4,8 Go/s compressé) SSD NVMe PCIe Gen 4 de 825 Go (5,5 Go/s non compressé, typique 8-9 Go/s compressé) 64 Go de mémoire flash interne Stockage extensible Slot microSD Carte d'extension 1 To Carte d'extension 1 To Emplacement SSD NVMe Slot microSD Lecteur de disque N/A Blu-ray 4K UHD Rien Blu-ray 4K UHD (N/A sur l'édition numérique) Rien Connectique affichage USB-C avec DisplayPort 1.4 HDMI 2.1 HDMI 2.1 HDMI 2.1 USB-C avec DisplayPort (HDMI 2.0 sur la station d'accueil) Prix à partir de 419 euros 499 euros 299 euros 499 euros 349 euros

Avec 1,6 TFLOPS de puissance, Valve évoque environ 2 TFLOPS dans un interview, elle est théoriquement légèrement plus puissante que la Xbox One S (1,4 téraflops) et légèrement moins que la PS4 Pro (1,8 téraflops). Il faut également prendre en compte l’affichage, un écran de 7 pouces en définition HD (1280 × 800 pixels), cela va évidement impacter le rendu graphique.

En choisissant une définition HD pour l’écran, Valve a fait un choix judicieux : c’est la définition la plus faible pour un rendu correct, ce qui permet d’alléger la charge du GPU et ainsi gagner des fps précieux dans les jeux. De plus, l’affichage est limité à du 60 Hz, encore une fois, c’est un choix pragmatique de Valve étant donné la configuration technique choisie.

Quelles performances dans les jeux ?

Il n’est pas simple d’estimer les performances attendues en jeux, car le Steam Deck utilise SteamOS, une distribution Linux avec la couche de compatibilité Valve Proton. Cela permet de faire tourner une grande partie des jeux Windows, en plus des jeux compatibles nativement avec Linux.

On peut s’attendre à faire tourner entre 40 et 60 images par seconde la très grande majorité des jeux PC

En prenant en compte toutes ces informations, on peut s’attendre à faire tourner entre 40 et 60 images par seconde la très grande majorité des jeux PC, y compris des jeux gourmands comme Red Dead Redemption 2, Watch Dogs 2, Shadow of the Tomb Raider, Gears 5, Rocket League, Battlefield V, Doom, Control, Borderlands 2… C’est déjà ce que l’on peut constater sur un APU similaire, l’AMD Ryzen 7 4800U avec Vega 8, dans des configurations plus exigeantes en 900p ou 1080p.

Cependant, une fois branchée à la station d’accueil que Valve vend séparément ou directement sur un écran externe (via DisplayPort 1.4), les performances avec une définition supérieure (1080p ou 4K) ne seront certainement pas les mêmes. Il faudra régler vos jeux finement dans les paramètres graphiques afin de favoriser un maximum d’images par seconde de rendu pour garantir de la fluidité aux animations.

On peut observer le comportement de la console sur des médias américains, comme IGN, l’interface semble fluide et les quelques jeux lancés également. Ils confirment, au passage, qu’il semble indispensable de régler les graphismes en qualité moyenne pour jouer dans de bonnes conditions.

Evoquons également l’autonomie étant donné qu’il s’agit d’une console portable. Avec une batterie intégrée de 40 Wh (environ 5200 mAh), attendez-vous à quatre heures de jeu intensif. Si vous décidez de baisser la qualité d’affichage, avec des fréquences d’images à 30 ips par exemple, cela devrait augmenter la durée de vie de la batterie de 5 à 6 heures.

Valve précise que pour les jeux 2D et une utilisation plus légère, comme la navigation sur le Web, l’autonomie de la batterie peut atteindre 8 heures. Enfin, Steam met également en avant sa technologie de streaming Steam Link : si vous avez un PC de gaming, les jeux peuvent également être diffusés directement depuis un PC vers le Steam Deck, même à distance, ce qui permet d’aller bien au-delà des performances de la machine portable.

Enfin, Valve précise également qu’il s’agit d’un prototype, la console sera vendue en décembre 2021, de nombreuses améliorations vont être portées sur la couche de compatibilité Proton. On peut donc s’attendre à quelques surprises… mais il nous semble prudent d’attendre les premiers benchmarks avant de craquer.