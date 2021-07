La Nintendo Switch OLED est en précommande à 349 euros, où la trouver en stock ?

Nintendo vient d'annoncer le nouveau modèle de sa Nintendo Switch disposant d'un écran OLED de 7 pouces et les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour celles et ceux qui veulent obtenir leur console day-one. Retrouvez dans cet article toutes les offres par marchand.

Les rumeurs concernant un nouveau modèle de la Nintendo Switch ont énormément circulé sur Internet ces derniers mois, mais la firme de Kyoto a maintenant clarifié la chose en officialisant un modèle OLED de sa console hybride. L’écran n’est d’ailleurs pas la seule amélioration de cette nouvelle déclinaison et donc le prix final se retrouve impacté. Sans surprise, ce dernier est plus élevé que celui de la Nintendo Switch à son lancement en mars 2017.

Où précommander la Nintendo Switch OLED ?

La Nintendo Switch modèle OLED sera commercialisée au prix de 349,99 euros (source) à partir du 8 octobre 2021. Micromania a finalement retiré ses précommandes temporairement, mais vous pouvez retrouver ci-dessous les liens vers les futures pages de précommande :

Pas encore en stock / Hors stock

Tout savoir sur la Nintendo Switch OLED

Il faut savoir que la Nintendo Switch OLED n’est pas le modèle Pro tant attendu. Cette nouvelle console hybride semble embarquer la même puce Tegra X1+ gravée en 7 nm du modèle de 2019, assurant une meilleure gestion de l’autonomie que la version 2017. Donc pas de meilleurs graphismes ou de définition en 4K au programme, mais les améliorations sont tout de même nombreuses.

La première est la plus évidente : l’écran OLED. Cette Nintendo Switch profite donc des contrastes infinis que l’on a déjà l’habitude d’apprécier sur smartphone, de quoi donner à Mario et toute son équipe des couleurs encore plus pétantes qu’avant. La diagonale est allongée jusqu’à atteindre 7 pouces et permet par la même occasion de réduire les bordures autour de l’écran tout en conservant à peu près le même gabarit que la Nintendo Switch classique.

Le dock de la console a quelque peu été modifié. On remarque évidemment la nouvelle couleur blanc pâle, mais aussi des bords plus arrondis sur la partie supérieure. Derrière, le modèle OLED a même droit à un port Ethernet pour améliorer les performances de votre connexion Internet, ce qui sera sûrement très utile pour le jeu en ligne ou les jeux qui utilisent le cloud, comme Control par exemple.

Celles et ceux qui apprécient leur partie à plusieurs sur la table seront ensuite ravis d’apprendre que cette Nintendo Switch OLED embarque désormais une béquille bien plus solide que les premiers modèles. Cette dernière s’étend tout le long de la console et est même ajustable pour trouver le bon angle de vue. Quelque chose que l’on a déjà vu dans le monde des tablettes, avec Microsoft et ses Surface pour ne citer que lui.

Dernier détail qui a son importance : le stockage. La mémoire interne est doublée et passe donc de 32 à 64 Go. Et si ce n’est toujours pas assez pour vous, il sera toujours possible d’y ajouter une carte microSD pour étendre la capacité.