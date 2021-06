Radeon RX 6000M : AMD lance enfin ses GPU RDNA 2 sur PC portables

Après plusieurs mois d'attente et son concurrent direct, AMD a dévoilé ses premières puces graphiques RDNA 2 pour PC portables.

On peut le dire, Nvidia a pris AMD de court avec la nouvelle génération d’architecture graphique. Nvidia Ampere est déjà présente dans une grande gamme de PC portables que nous avons testés sur Frandroid et on attendait de pied ferme la réponse d’AMD.

Elle est arrivée au Computex 2021 : voici les Radeon RX 6000M.

Un nom clair, une architecture flexible

On peut donc d’abord remarquer qu’AMD n’a pas fait le choix de Nvidia. La distinction entre la gamme desktop, pour les PC de bureau et la gamme mobile est très claire avec cette lettre M en fin de référence.

On comprend tout de suite qu’une Radeon RX 6800M n’aura pas les performances d’une Radeon RX 6800 en raison de son intégration dans un châssis plus limité. Heureusement, car dans le détail, les deux produits n’utilisent même pas la même puce graphique (Navi 22 pour la première et Navi 21 pour la deuxième).

AMD promet tout de même que son architecture RDNA 2 sera parfaite pour les PC portables, car elle permettrait une hausse de 1,5x en performance (face à RDNA 1) au niveau de puissance électrique maximale.

À l’inverse, à niveau de performance graphique égale, AMD promet 50 à 60W de consommation en moins sur RDNA 2. Un gain impressionnant qui va permettre à AMD d’être beaucoup plus compétitif avec Nvidia.

Un énorme chantier pour AMD

Car le marché du PC portable est un énorme enjeu pour les puces Radeon. Le marché est en forte croissance depuis plusieurs années, en particulier en 2020 qui a été si particulière pour le PC et AMD est pour ainsi dire absent du marché. Nvidia domine très largement le domaine des PC portables de jeu.

Il est donc crucial comme nouvelle étape du retour en grâce d’AMD de partir à la conquête des PC portables.

Radeon RX 6800M, 6700M et 6600M

AMD a plus précisément dévoilé trois modèles de puces graphiques mobiles que l’on retrouvera très vite dans des PC portables.

AMD Radeon RX 6600M AMD Radeon RX 6700M AMD Radeon RX 6800M GPU Navi 23 Navi 22 Navi 22 Stream Processors 1792 2304 2560 Compute Units 28 36 40 Fréquence en jeu <= 2177 MHz <= 2300 MHz 2300 MHz VRAM 8 Go GDDR6 10 Go GDDR6 12 Go GDDR6 Bus mémoire 128 bits 160 bits 192 bits Infinity Cache 32 Mo 80 Mo 96 Mo TGP 50 - 100W 80 - 135W 145W+

Sur le papier, le haut de gamme 6800M est très proche de la Radeon RX 6700 XT mais avec un TGP beaucoup plus limité. Cela signifie que ses performances seront bien inférieures en pratique en raison de contraintes de refroidissement et de consommation électrique.

Avec cette gamme, AMD souhaite proposer un niveau de performance suffisant pour du 1080p jusqu’au 1440p qui commence à devenir plus populaire sur PC portables.

Pour cela, les PC pourront notamment utiliser la nouvelle technologie FidelityFX Super Resolution, concurrente du DLSS de Nvidia.

Reste que pour vraiment concurrencer Nvidia il faudra pour AMD réussir à résoudre l’équation du prix et de la disponibilité.

Si AMD parvient à être compétitive sur les prix face à Nvidia comme il l’a été face à Intel sur le secteur des processeurs, cela pourrait être détonant.