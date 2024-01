Honda reprend son électrification à zéro : zéro pollution et zéro décès des suites d’un accident

Vous aimez le concept Honda 0 Saloon ? Vous allez adorer sa version de série : il en dévoile déjà 90 % des lignes extérieures ! Avec Honda au CES de Las Vegas, nous avons pu creuser toutes les infos disponibles à ce stade autour de l’incroyable nouvelle génération électrique du constructeur japonais.

Avec des lignes ultra-spectaculaires entre les concept-cars italiens des années 70 et les Lamborghini modernes, difficile de croire que le concept Honda 0 Saloon ait un avenir dans la vraie vie. Pourtant, vous pourrez bien en croiser une version presque approchante sur les routes, ou même simplement vous l’offrir si vous en avez les moyens. Des doutes ? C’est le président de Honda en personne, Mibe-san, qui le dit sur la scène du stand Honda du North Hall du LVCC de Las Vegas, présentant la seconde offensive électrique de la marque : le concept Saloon préfigure ce que sera la voiture de série lancée en 2026 aux USA où elle sera produite dans l’Ohio, avant de rejoindre les autres régions du monde. Des lignes proches à 90 %, précise son responsable du design Toshinubo Minami, avant de détailler ses choix stylistiques.

Si la silhouette monovolume particulièrement élancée rappelle des voitures de sport parmi les plus radicales, avec son pare-brise descendant très bas, le volume intérieur reste très généreux grâce à un lit de batterie très fin et des panneaux latéraux bien plus verticaux que dans une supercar. Ses dimensions ? 5 m x 1,90 m pour accueillir 4 passagers. Car oui, même si on peine à le deviner en découvrant sa silhouette, il s’agit bien d’un « saloon » (berline) offrant un bel espace de vie.

Le traitement des détails montre un grand souci du raffinement, entre les projecteurs en forme de gros pixels carrés ultra-fins (hello Hyundai), les spoilers de taille mesurée, les traitements de surface façon laque japonaise (bas de caisse et jantes 21 pouces).

Cela continue avec la calandre/écran rectangulaire aux angles doux, qui fait écho au panneau arrière avec son cordon de feux semblant se répéter en hologramme. Le thème artistique “l’art de la résonance” est employé par les communicants de la marque pour en décrire le futur style. On a le droit d’en comprendre ce que l’on veut.

Un habitacle moins réaliste à ce stade

L’ouverture vers l’habitacle se fait avec une immense porte papillon qui ne survivra pas bien sûr au passage en série. Le traitement de l’intérieur est moins proche de la voiture finale que l’extérieur, avec ses sièges avant incorporant des écrans, sa planche de bord flottante en forme d’aile recouverte d’un immense écran continu incurvé, ses illuminations, son volant yoke rétractable pour la conduite autonome.

À ce propos, Honda affirme que son futur flagship sera capable d’une conduite autonome de niveau 3 appelée Sensing Elite, employant ses capacités d’intelligence artificielle sur autoroute et voie rapide, mais aussi sur route. Rappelons qu’Honda fait partie des précurseurs de la conduite L3 avec le lancement du premier modèle homologué officiellement avec sa Legend, au Japon en 2021, sur de petites sections d’autoroute.

“Le sport est dans notre ADN, nous faisons de la Formule 1 depuis 1964 !,” expliquent nos interlocuteurs du constructeur japonais. Insistant sur le plaisir de conduite, ils ne donnent pas de notion de puissance développée à ce stade, mais précisent que la voiture aura droit à une direction by wire (sans lien physique entre le volant et les roues), une gestion dynamique de la puissance pour moduler le comportement et des performances de premier ordre.

Batterie : encore 90 % de capacité après 10 ans

Côté batterie, la voiture bénéficiera d’une génération particulièrement fine produite dans une nouvelle usine américaine construite avec LG Energy Solution en ce moment même. Elle devrait pouvoir assurer plus de 300 miles d’autonomie (480 km) et pourrait être rechargée en juste 15 minutes de 15 à 80 %. Le constructeur est aussi confiant concernant la durabilité de ses futures batteries, indiquant une perte de capacité de seulement 10 % après 10 ans ! Aujourd’hui, la plupart des constructeurs assurent une garantie de 80 % à huit ans…

Le développement d’une solution de batterie à électrolyte solide (ASSB) est aussi en cours en interne avec une ligne de production pilote (sans partenaire extérieur, affirme la firme) mise en place à Sakura City avec un investissement de 43 milliards de yens. Mais, il faudra patienter jusqu’à la fin de cette décennie pour bénéficier de ce Graal qui fait rêver chaque constructeur, mais leur donne aussi beaucoup de cheveux blancs.

La nouvelle donne que cherche à imposer cette nouvelle génération de modèles globaux est symbolisée par un design revu pour le logo “H” de Honda, spécifique désormais pour cette gamme 100 % électrique. Un coup de boost pour cette énergie enfin prise vraiment au sérieux par la marque, qui décide de lui consacrer des usines dédiées et une gamme à part, avec un nombre de modèles limités, destinés au monde entier.

Cela vous rappelle la stratégie de Tesla ? Eh bien c’est parfaitement assumé par les dirigeants de la marque qui citent la marque de Elon Musk en exemple. Ainsi la gamme devrait-elle se décliner avec des modèles plus compacts, mais aussi plus grands. Sans oublier le projet mené en parallèle dans une entité séparée avec Sony et la marque Afeela, berline électrique haut de gamme plus tournée vers le divertissement à bord que le plaisir de conduire.

À terme, le but pour Honda est d’arriver à ne produire en 2040 que des modèles électriques ou hydrogène, puis d’atteindre la neutralité carbone pour tous ses produits et ses activités industrielles en 2050. Zéro impact environnemental, mais également zéro décès des suites d’un accident : une sacrée révolution pour le plus grand producteur de moteurs de la planète.