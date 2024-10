Ce que Huawei a à voir avec cette magnifique voiture électrique

Peu connu en Europe mais néanmoins présent au Mondial de Paris, la marque chinoise GAC nous gratifie d’un inédit concept-car annonçant une future voiture électrique. Une création conçue en partenariat avec le géant de la tech Huawei. Voici ce qu’elle nous promet.

Crédit : GAC

Les constructeurs chinois arrivent en force en Europe, et cela s’est tout particulièrement vu lors de la dernière édition du Mondial de Paris, qui a fermé ses portes dimanche dernier. Pas moins de neuf marques de l’Empire du Milieu étaient présentes, dont une encore méconnue dans nos contrées.

Un concept-car très désirable

Il s’agit de GAC, fondée en 1997 et déjà bien implantée dans son pays natal, mais pas encore réellement présente chez nous. Cela ne devrait cependant plus trop tarder, puisque la firme a notamment dévoilé son Aion V, que nous avons pu découvrir en détail lors de notre visite du salon. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur vient également de lever le voile sur un tout nouveau concept-car, qui n’a cependant pas fait le voyage jusque sur le Vieux Continent. Et c’est bien dommage, car il est plutôt réussi.

Celui-ci porte le nom de GAC 1 Concept, ce qui a au moins le mérite d’être très simple à retenir. Et il possède une petite particularité, puisqu’il a été conçu en partenariat avec le géant chinois de la tech Huawei. En fait, plusieurs modèles issus de la collaboration entre les deux marques sont prévus, puisqu’un SUV ainsi qu’un van familial sont également dans les tuyaux. Mais le premier devrait prendre la forme d’une berline particulièrement désirable.

Crédit : GAC

Contrairement à Avatr, fruit de l’alliance entre la marque de smartphone, la marque automobile Changan et le spécialiste de la batterie CATL, le concept ne portera pas le logo d’une nouvelle marque créée de toutes pièces. La version de série, dont le lancement est prévu pour 2025, sera intégrée à la gamme de GAC. Le style est en tout cas très réussi, avec des lignes particulièrement épurées, conçues pour optimiser l’aérodynamisme. Cependant, le Cx (coefficient de traînée) n’a pas encore été communiqué par la firme.

Crédit : GAC

C’est sur la page Facebook GAC Design que le constructeur a publié une série de visuels du véhicule, dont les dimensions ont été communiquées par le site Car News China. La voiture mesure 5,23 mètre de long et affiche un empattement de 3,0 mètres, tandis que son look est complété par des jantes de 21 pouces. De profil, le véhicule montre une silhouette coupé très dynamique, et la partie arrière pourrait se rapprocher de la version de série et reste assez conventionnelle.

Une coopération technologique

Pour le moment, aucune image du poste de conduite n’a été montrée par le constructeur chinois, mais nul doute que ce dernier devrait faire la part belle aux écrans. On sait quoi que les clients retrouveront le système d’info-divertissement Harmony OS développée par Huawei. Mais malheureusement, nous n’en saurons pas plus pour le moment, puisque GAC se montre assez peu loquace sur le sujet.

Crédit : GAC

On sait en revanche que la berline sera dotée de la conduite autonome, sans doute de niveau 3, puisque le concept possède un capteur LiDAR sur son toit. Elle ferait appel à la version la plus aboutie du système Qiankun de Huawei, qui autoriserait une conduite sans conducteur, d’un bout à l’autre du trajet. Elle pourrait donc être en mesure de changer de voie seule ou encore de sortir de l’autoroute, comme c’est aussi le cas de la Denza N7 que nous avions essayée en Chine.

Crédit : GAC

Il se dit que la voiture de série sera équipée d’une motorisation électrique avec un moteur thermique faisant office de prolongateur d’autonomie. Elle embarquera trois moteurs et utilisera une batterie de 56 kWh dont la chimie n’a pas été précisée. La recharge se ferait à une puissance de 5C, soit l’équivalent de 280 kW, grâce à une architecture 800 volts. L’autonomie en 100% électrique dépassera les 300 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui équivaut à environ 255 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP, plus réaliste. La voiture inaugure également un système de gestion de la consommation faisant appel à l’intelligence artificielle, baptisé GAC Super Range Extension.

Rendez-vous donc en 2025 pour découvrir cette alléchante berline électrique et voir si elle peut s’attaquer aux ténors du segment que sont les Xiaomi SU7, Zeekr 007 ou encore Tesla Model S, et si une arrivée en Europe est envisagée.