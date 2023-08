Ce mini SUV électrique ultra abordable pourrait faire un carton en Europe

Quelques mois après sa Panda Mini, le constructeur chinois Geometry (Geely), lève le voile sur une nouvelle version plus baroudeuse. Baptisée Panda Knight, cette dernière prend la forme d'un petit SUV électrique au style très craquant.

Comme le craignaient les spécialistes, les voitures chinoises sont en train d’envahir le monde entier, alors que le pays est devenu le plus grand exportateur devant le Japon et l’Allemagne. C’est ainsi que des marques comme MG, Nio, BYD ou encore Xpeng sont en train de conquérir notre marché, au grand dam de Bruxelles.

Un mignon petit SUV

Mais d’autres constructeurs encore méconnus pourrait eux aussi finir par arriver chez nous au cours des prochaines années. C’est par exemple le cas de Geometry, dont vous avez peut-être déjà entendu parler en lisant les colonnes de Survoltés. Cette marque chinoise fait partie du groupe Geely, comme Volvo, Lynk & Co et Lotus, entre autres. Elle fut créée en 2019 et a déjà dévoilé plusieurs modèles.

Parmi eux, le SUV électrique connu sous le nom de Geometry C et rivalisant avec la Tesla Model Y. Quelques semaines plus tard, au mois de décembre dernier, la firme levait également le voile sur une adorable citadine, la Panda Mini, qui concurrence les Hongguang MINI EV et autres Dacia Spring, avec un prix très abordable. Et voilà qu’elle a désormais une petite soeur !

Il s’agit de la nouvelle Panda Knight, qui prend cette fois-ci la forme d’un adorable petit SUV électrique. Cette variante se distingue par des protections de carrosserie en plastique sur les flancs et par des boucliers avant et arrière plus proéminents. De quoi nous rappeler une autre voiture du même style et encore inconnue en Europe, le Baojun Yueye présenté un peu plus tôt dans l’année.

Déclinée en trois teintes de carrosserie et équipée d’une petite échelle ainsi que de barres de toit, cette nouvelle arrivante dans le catalogue affiche des dimensions similaires à la Panda Mini. Le site chinois It Home annonce en effet une longueur de 3,14 mètres pour 1,57 mètre de large et 1,66 mètre de haut.

Une autonomie un peu faible

Forcément, il ne faut pas s’attendre à une habitabilité incroyable à bord de cette Panda Knight, qui affiche un empattement de 2,02 mètres seulement. Le coffre affiche un volume de 800 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus, ce qui permet de pouvoir loger jusqu’à quatre grandes valises. Le poste de conduite est quant à lui repris de la citadine et se veut assez classique.

Il se dote cependant d’un combiné numérique de 9,2 pouces, associé à un écran tactile de 8 pouces. Il n’est toutefois pas précisé si ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ce qui est peu probable pour la Chine. À noter que le SUV électrique est équipé de l’ouverture sans clé via le smartphone, bien qu’il faudra patienter avant de connaître la dotation de série détaillée.

Si toutes les informations techniques n’ont pas encore été communiquées au sujet de cette nouvelle Panda Knight, elle devrait logiquement reprendre celles de sa grande sœur. La puissance est annoncée à 30 kW, soit 40,7 chevaux pour un couple maximal de 110 Nm. La batterie devrait afficher une capacité maximale de 17,03 kW, offrant alors une autonomie allant jusqu’à 200 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui devrait donner 170 kilomètres environ en WLTP.

La Dacia Spring peut quant à elle parcourir jusqu’à 230 kilomètres avec ses 27,4 kWh de capacité. Le SUV chinois est en mesure d’encaisser jusqu’à 22 kW en charge rapide, ce qui lui permet de recharger sa batterie de 30 à 80 % en une demi-heure. À noter que deux modes de conduite sont proposés et trois niveaux de régénération. Reste à savoir si la Knight arrivera un jour en Europe, tandis que son prix pourrait être plus élevé que les 53 900 yuans, soit 7 400 euros demandés pour la Panda Mini.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.