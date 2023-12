Auchan Telecom : voici les forfaits 4G et 5G de cet opérateur

Saviez-vous qu'Auchan proposait des forfaits mobiles ? Voici les offres du moment chez cet opérateur virtuel sous le réseau mobile de Bouygues Telecom.

Auchan Telecom est à l’origine un opérateur de type MVNO créé par la chaîne de grande distribution Auchan et acquis par Euro-Information Telecom (EI Telecom), propriétaire également de NRJ Mobile et de Cdiscount Mobile. En 2013, l’opérateur franchit une étape significative en signant un contrat Full MVNO avec Orange et SFR. Aujourd’hui, Auchan Telecom appartient à Bouygues Telecom comme NRJ Mobile et Cdiscount Mobile, pour cette raison que l’opérateur fonctionne exclusivement sur le réseau mobile de l’opérateur historique, ce qui lui permet de gonfler son parc de clients en France.

Auchan Telecom a toujours fait figure d’opérateur à bas prix en faisant une concurrence timide notamment face à Free, mais qui a su s’imposer auprès d’un public cherchant les forfaits mobiles les moins chers possibles. Auchan Telecom est très agressif sur les prix et ses forfaits mobiles sans engagement s’adaptent rapidement aux fluctuations du marché pour mieux se positionner, surtout en période de promotion.

Quels sont les forfaits mobiles proposés par Auchan Telecom en 2023 ?

Contrairement à Cdiscount Mobile ou NRJ Mobile, Auchan Telecom, n’est pas adepte des enveloppes 4G et 5G au-delà des 100 Go. Ces forfaits sont en général plus modestes et dépassent rarement les 10 euros mensuels. Cela en fait une option viable pour qui cherche un forfait pas cher et pas dans la surenchère au niveau des datas. Notez en revanche que tous ces forfaits proposent les appels, les SMS et MMS en illimité et une partie des données de ces forfaits peut être utilisée dans l’espace européen et dans les DOM.

Auchan Telecom est aussi un opérateur proposant une bonne sélection de smartphones que l’on peut obtenir avec un forfait. Cependant, la sélection est un peu mince et certains modèles ont déjà plus de six ans (ex. : iPhone 8 Plus). Aussi, très peu de modèles sont disponibles avec la possibilité d’étaler le paiement via un engagement (24 mois en l’occurrence). On est franchement loin de ce que peuvent proposer certains opérateurs comme Free avec Free Flex ou d’autres opérateurs historiques comme Orange, SFR ou même Bouygues Télécom, paradoxalement.

Puis-je obtenir une eSIM avec un forfait Auchan Telecom ?

Pour le moment, il n’est pas encore possible de souscrire à un forfait avec eSIM chez Auchan Télécom. C’est aussi le cas chez les autres opérateurs virtuels sous marque Bouygues Télécom comme Cdiscount Mobile ou NRJ Mobile.

L’opérateur propose uniquement des cartes SIM classiques et il est nécessaire d’en attendre la livraison chez soi avant de profiter de son forfait. C’est un élément important à prendre en compte si vous comptiez vous procurer un forfait chez cet opérateur pour ce type d’utilisation. En revanche, il est toujours possible de se tourner vers d’autres opérateurs virtuels proposant la eSIM comme Prixtel, Coriolis ou Youprice.

Les autres opérateurs qui proposent des forfaits eSIM

Forfaits eSIM : quels sont les opérateurs compatibles ?

Comment puis-je contacter le service client d’Auchan Telecom ?

Pour contacter le service client d’Auchan Telecom, plusieurs options s’offrent à vous.

Tout d’abord, le moyen le plus direct est de composer le numéro dédié au service client, le 200, depuis un numéro Auchan Telecom et au 0 969 360 200 depuis un téléphone fixe. Vous pouvez également opter pour le contact via le site officiel d’Auchan Telecom depuis votre espace client en remplissant le formulaire de contact.

Comment puis-je résilier un forfait chez Auchan Telecom ?

Si vous souhaitez résilier votre forfait mobile chez Auchan Telecom tout en conservant votre numéro de téléphone, la procédure est très simple grâce à la portabilité du numéro bien encadrée en France. Il faut d’abord sélectionner votre nouvel opérateur, le plus simple pour cela est de consulter notre comparateur de forfait, qui vous aidera à choisir la meilleure offre du moment.

Il faut ensuite prendre connaissance de son numéro RIO, le numéro d’identification unique qui permet à votre nouvel opérateur de récupérer le numéro de votre ligne. Pour cela, il suffit de composer le 3179, un numéro gratuit qui va vous indiquer votre numéro RIO ainsi que la durée d’engagement restante. Ces informations seront également envoyées par SMS une fois l’appel terminé.

Il ne reste plus qu’à souscrire à son nouvel abonnement, en indiquant au nouvel opérateur son numéro de téléphone mobile et son identifiant RIO. Il se chargera alors de la portabilité et de la résiliation de l’ancien abonnement, sans démarche supplémentaire de votre part.

Si vous ne souhaitez pas souscrire un nouvel abonnement dans l’immédiat et si vous n’êtes pas intéressé par le portage de votre ancien numéro, vous pouvez résilier votre abonnement par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : 12 rue Gaillon 75107 PARIS CEDEX 02.

La résiliation devient effective après un délai de 10 jours à partir de la date de réception de votre courrier.

