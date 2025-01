Voilà un petit forfait mobile pas cher qui fait du bien au porte-monnaie en ce début d’année : les 10 Go à seulement 3,99 €/mois

Si vous ne faites pas partie de ceux qui ont besoin d’une grosse enveloppe de données 4G chaque mois, alors le forfait mobile 4G de 10 Go proposé en ce moment par Auchan Télécom devrait tout à fait vous convenir. En plus, il ne coûte que 3,99 euros par mois.

Avis aux amateurs de forfaits mobile pas chers et dotés de petites enveloppes de 4G, mais d’une grande quantité d’avantages : Auchan Télécom possède, dans son catalogue d’offre, le forfait 10 Go le moins cher du moment. Cet opérateur virtuel l’affiche en effet à moins de 4 euros par mois.

Que propose ce forfait d’Auchan Télécom ?

10 Go de données 4G en France métropolitaine + 10 Go depuis l’Europe et les DOM

Les communications illimitées

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait 4G de 10 Go proposé par Auchan Télécom est affiché à 3,99 euros par mois. Et c’est évidemment sans engagement.

Le forfait parfait pour les économes

Ce forfait mobile proposé par Auchan Télécom met donc à disposition une toute petite enveloppe de données 4G, 10 Go pour être plus précis. Alors oui, cette quantité de data n’est pas idéale pour celles et ceux qui passent de longues heures sur leur smartphone, à naviguer sur Internet et à regarder plusieurs épisodes de leur série en streaming dans la journée. Mais celles et ceux qui ont une consommation bien moins importante, et qui peuvent tout à fait se contenter de 10 Go par mois, y trouveront leur compte, surtout qu’ils ne dépenseront pas une fortune chaque mois.

Évidemment, on vous conseille tout de même de vous connecter à un réseau Wi-Fi dès que possible, pour économiser des Go. Mais rassurez-vous, si vous dépassez votre usage data, Auchan Télécom n’appliquera pas de hors forfait. Le débit sera simplement réduit au-delà de ces 10 Go. Par ailleurs, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, sachez que le forfait comprend aussi 10 Go de 4G à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

La qualité du réseau de Bouygues

Le forfait mobile d’Auchan Télécom comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, il ne faudra pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois.

Enfin, comme précisé plus haut, Auchan Télécom est un opérateur virtuel, ou MVNO : l’opérateur Bouygues Telecom vous sera donc attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez ainsi profiter d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine selon l’ARCEP.

Pour en savoir plus sur ce MVNO, n’hésitez pas à lire notre article sur Auchan Télécom.

Notez que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici).

Enfin, si vous êtes prêt à payer 1 euro de plus par mois, pour bénéficier d’un peu plus de Go, vous pourrez par exemple opter pour le forfait flexible Prixtel, qui met à disposition jusqu’à 40 Go de 4G pour 4,99 euros par mois.

