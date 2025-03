Forfait 5G : comment profiter des 3 mois offerts sur cette offre XXL ?

En ce moment, La Poste Mobile offre les trois premiers mois sur l’ensemble de ses forfaits. Autrement dit, aucun paiement à prévoir jusqu’en juin. Une occasion idéale pour choisir le forfait le plus gonflé sans rien payer tout de suite.

La Poste Mobile fait son retour avec une offre exceptionnelle : trois mois offerts sur tous ses forfaits. Parmi eux, celui qui retient particulièrement l’attention est le forfait habituellement proposé à 19,99 euros par mois. Cette offre se démarque clairement dans notre comparateur de forfaits mobile.

Le forfait de La Poste Mobile en bref

300 Go de 5G sur le réseau de SFR

35 Go utilisables en Europe et les DOM (+10Go Maghreb/Suisse et Andorre)

Appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement

Au lieu de 19,99 euros par mois, le forfait premium de La Poste Mobile est aujourd’hui disponible à 0 euro pendant 3 mois, puis à 19,99 euros. L’offre est disponible jusqu’au 22 mars prochain.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez La Poste Mobile La Poste Forfait 4G

130 Go 10.99€ /mois Gratuit 3 mois Découvrir La Poste Forfait 5G

300 Go 19.99€ /mois Gratuit 3 mois Découvrir La Poste Forfait Mobile

100 Mo 4.99€ /mois Gratuit 3 mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Une enveloppe généreuse pour tous les usages

Avec 300 Go de data, l’usage d’internet devient quasi illimité pour la grande majorité des utilisateurs. Une telle enveloppe permet de regarder des vidéos en streaming en très haute définition, de jouer en ligne sans latence et de télécharger des fichiers volumineux sans se soucier de sa consommation. Pour donner une idée, un film en 4K sur Netflix consomme environ 7 Go par heure, ce qui signifie qu’avec 300 Go, il est possible de visionner plus de 40 heures de contenu en ultra-haute définition chaque mois.

Au-delà du streaming, ce forfait est aussi idéal pour le télétravail, les visioconférences ou encore l’utilisation du cloud. Un utilisateur qui stocke et transfère régulièrement des fichiers volumineux, ou qui travaille à distance avec des outils en ligne, bénéficiera d’une connexion fluide sans restriction. Même en partage de connexion, 300 Go suffisent largement pour faire fonctionner un PC, une tablette ou d’autres appareils connectés.

Généralement facturé 19,99 euros par mois, ce forfait est actuellement gratuit pendant trois mois. Seul un coût de 9,90 euros est à prévoir lors de la souscription pour l’activation de la carte SIM. À l’issue de cette période promotionnelle, l’abonnement reprendra automatiquement son tarif standard de 19,99 euros par mois.

Un réseau SFR en 5G pour une connexion rapide et stable

Ce forfait repose sur le réseau de SFR. Selon les derniers rapports de nPerf, l’opérateur se classe parmi les meilleurs réseaux en termes de débits 5G, avec une couverture qui continue de s’étendre sur tout le territoire. En 5G, les vitesses peuvent dépasser 245 Mb/s, permettant ainsi de télécharger une application ou un film en quelques secondes.

Au-delà de la vitesse, la qualité du signal constitue un véritable atout. SFR bénéficie d’une couverture solide dans les grandes agglomérations et continue d’étendre son réseau dans les zones rurales. Même en 4G, les performances restent excellentes, offrant des débits suffisants pour un usage intensif.

Grâce à cette infrastructure, les abonnés de La Poste Mobile profitent d’une connexion stable, que ce soit en ville ou dans des zones moins peuplées. Avec 99 % de la population et 96 % du territoire couvert par les antennes SFR, cette couverture garantit un réseau fiable, même dans des endroits reculés.

Avant de souscrire, il est recommandé de vérifier la couverture 5G de l’opérateur dans sa région. La carte des réseaux de l’ARCEP permet de localiser les antennes à proximité et d’évaluer la qualité du signal pour une connexion optimale au quotidien.

Pour changer de forfait mobile tout en conservant votre numéro, il vous suffit d’appeler gratuitement le 3179 depuis votre téléphone. Vous recevrez alors votre code RIO (Relevé d’Identité Opérateur) par un serveur vocal et par SMS. Ce code unique devra être transmis à votre nouvel opérateur pour assurer le transfert de votre numéro.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait

100 Go Appels illimités 100 Go en France 26 Go en Europe 8.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go – 140 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 14.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.