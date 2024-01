RED by SFR: quels sont les forfaits 4G et 5G de cet opérateur virtuel ?

Connaissez-vous RED ? Cet opérateur virtuel propose depuis de nombreuses années des forfaits mobiles à petits prix fonctionnant sous le réseau de SFR. Voici les offres en cours chez cet opérateur.

RED by SFR est la filiale low cost de l’opérateur français SFR, proposant des services de télécommunications à des tarifs compétitifs. Lancée en 2011, RED propose des forfaits mobiles, des forfaits box Internet et même des bouquets TV à des prix attractifs, en adoptant un modèle sans engagement. L’opérateur a su trouver sa clientèle grâce à sa simplicité tarifaire, des enveloppes data généreuses, ainsi que des services de roaming à l’étranger.

Bien que RED soit une entité distincte de SFR, elle profite de l’infrastructure réseau de sa société mère pour offrir une couverture étendue et des services de qualité à ses abonnés. Cette approche a permis à l’opérateur de se positionner comme une alternative attractive sur le marché des télécommunications en France.

Quels sont les forfaits mobiles proposés par RED by SFR en 2023 ?

Avant de parler de réseau, RED SFR est réputé pour ses tarifs compétitifs, surtout par rapport à ce que peut proposer SFR. Au point même que l’on penserait qu’il ne s’agit pas de la même structure. Tous les forfaits proposés par RED sont sans engagement, il est donc possible de résilier un abonnement à tout moment, sans frais supplémentaires. Contrairement à d’autres opérateurs virtuels, RED est assez généreux en termes de roaming gratuit en Europe, mais propose en plus régulièrement des abonnements à des applications de streaming SVoD, ou encore des avantages exclusifs et ponctuels.

Bien entendu, RED jouit d’une couverture réseau étendue grâce à l’infrastructure de SFR. D’après l’Arcep, celui-ci est plutôt bien placé dans le top des réseaux mobiles en France, au moins devant Free, que ce soit en 4G ou en 5G.

Forfait 1 Go Forfait 20 Go Forfait 130 Go Forfait 200 Go Appels, SMS et MMS illimités Appels, SMS et MMS illimités Appels, SMS et MMS illimités Appels, SMS et MMS illimités 1 Go de données 4G LTE en France



1 Go en UE/DOM 20 Go de données 4G LTE



10 Go en UE/DOM 130 Go de données 4G LTE et 5G



26 Go en UE/DOM 200Go de données 4G LTE et 5G



20 Go en UE/DOM 4,99 euros/mois 9,99 euros/mois 13,99 euros/mois 17,99 euros/mois Option 30 Go de Roaming (+Suisse, Androre, USA et Canada: +5€/mois Option 5G : +3€/mois



Option 30 Go de Roaming (+Suisse, Androre, USA et Canada: +5€/mois Option 5G : +3€/mois



Option 30 Go de Roaming (+Suisse, Androre, USA et Canada: +5€/mois Option 5G : offerte



Option 30 Go de Roaming (+Suisse, Androre, USA et Canada: +5€/mois

Puis-je obtenir une eSIM avec un forfait RED by SFR ?

Tous les forfaits mobiles proposés par RED by SFR sont compatibles avec l’eSIM. Lors de la commande, on peut avoir le choix entre une carte SIM physique et une eSIM. Tout est proposé aux mêmes prix que les cartes SIM classiques et 10 euros sont aussi nécessaires pour l’activation.

Quelles sont les autres options sur les forfaits RED by SFR ?

Notez que l’opérateur propose également des forfaits qui peuvent s’accompagner d’un smartphone comme chez les opérateurs classiques (Orange, Bouygues télécom, Free et SFR). Cependant, contrairement à ces derniers, RED ne propose pas la possibilité de lisser le coût du smartphone comme chez certains opérateurs virtuels comme Coriolis.

On a simplement le droit à une petite ristourne sur les modèles les plus récents. Exemple d’un panier pour un forfait de 200 Go avec un iPhone 15 de 128 Go :

RED by SFR dispose aussi d’une politique de « plus produits » assez fournie en proposant une bonne liste d’options payante après avoir sélectionné son forfait. Cela passe par des options classiques comme des appels vers l’international moins chers ou la fonction de double appel, mais il y a aussi des options concernant les services de VOD avec des abonnements moins chers.

Dommage de voir que certaines fonctionnalités sont proposées en options alors qu’elles sont parfois gratuites chez d’autres opérateurs comme Bouygues Télécom et ses forfaits B&You par exemple.

Comment puis-je contacter le service client de RED by SFR ?

Pour contacter le service client de RED by SFR, composez le 1023 depuis votre téléphone RED by SFR ou le 09 70 83 1023 depuis un autre opérateur. Si vous préférez une assistance en ligne, connectez-vous à votre espace client sur le site web de RED by SFR et utilisez le chat en ligne.

Enfin, vous pouvez vous rendre en personne dans une boutique du réseau SFR pour obtenir de l’aide.

Comment puis-je résilier un forfait chez RED by SFR ?

Les forfaits mobiles de chez RED sont aujourd’hui proposés sans engagement. Si vous souhaitez vous abonner chez un nouvel opérateur en demandant une portabilité du numéro de téléphone, c’est ce dernier qui s’occupe de tout. Cette procédure impose à votre nouvel opérateur de faire les démarches pour résilier votre ancien abonnement. Il vous économise donc l’envoi d’une lettre et vous permet de faire une bonne affaire en faisant jouer la concurrence, n’hésitez d’ailleurs pas à jeter un coup d’œil à notre comparateur de forfaits mobile. Avec cette méthode, vous gardez votre numéro de mobile, ce qui est transparent pour vos contacts.

Pour cette méthode, il faut d’abord prendre connaissance du numéro RIO, c’est-à-dire le numéro unique permettant d’identifier précisément l’abonnement lié à votre ligne téléphonique. Pour le connaître, il suffit de composer le 3179, un numéro gratuit. Après l’appel, un SMS est automatiquement envoyé et comprend le numéro RIO, le numéro de ligne ainsi que l’éventuelle date de fin d’engagement.

Une fois l’abonnement du nouvel opérateur choisi et votre numéro RIO en votre possession, il ne reste plus qu’à souscrire.

Un forfait mobile RED 4G ne demande pas de frais de résiliation fixes comme c’est le cas avec une RED Box ou un forfait 5G. Dans le cas d’un forfait avec ou sans engagement avec toutes les mensualités dues sont réglées, vous pouvez résilier ou changer d’opérateurs sans frais.

