Bouygues Télécom lance source : un nouveau forfait et une nouvelle marque « responsable et solidaire »

Avec Source, Bouygues Telecom veut créer le premier forfait « responsable et solidaire ».

Ce n’est pas tous les jours qu’un opérateur majeur lance un tout nouveau forfait mobile, encore moins avec une marque dédiée. Cela semblait couler de source pour la nouvelle offre présentée par Bouygues Télécom qui se veut « responsable et solidaire ». Notre détecteur de greenwashing commence déjà à s’affoler.

Un forfait illimité, mais limité

Source est un forfait qui prône « la sobriété numérique », ce qui justifie la très faible enveloppe de data proposée : seulement 10 Go par mois en France et en Europe/DOM. Le forfait intègre aussi les appels et SMS/MMS en illimités. Le tout pour 10 euros par mois.

De la sobriété, il en faudra, car en lisant les petites lignes, on découvre qu’« Aucun dépassement de l’enveloppe » n’est possible. Pas de hors forfait ou de débit réduit ici, mais des recharges à acheter : 2 euros pour 2 Go, 4 euros pour 4 Go, et ainsi de suite jusqu’à 10 euros pour 10 Go.

C’est un forfait mobile qui est aussi conçu pour ne permettre aucun hors forfait automatique : les numéros surtaxés sont ainsi indisponibles, tout comme les services du type SMS+.

Source promet également de ne jamais modifier le forfait sans votre accord : « un tarif unique et sans promotion ».

C’est quoi un forfait mobile « responsable et solidaire » ?

L’intégralité de la communication de la marque Source est orientée vers ses engagements pour « une réduction de l’empreinte carbone de sa vie numérique ». Comprenez par là : vous éviter de trop utiliser Internet et ne pas vous vendre de nouveaux téléphones.

Rappelons que l’utilisation de l’électronique et des télécoms en France est loin d’être le premier responsable de l’empreinte carbone des Françaises et des Français.

Mais alors que propose Source de si spécial ? La marque promet de reverser « chaque giga non consommé en soutien financier à des associations ». Pour cela, Bouygues Télécom s’est associé à l’entreprise Lilo.

Les abonnés au service pourront donc collecter des « gouttes » chaque mois, dont la valeur dépend « des revenus du moteur de recherche Lilo et de la contribution de Source » sans plus de détails.

Les abonnés peuvent ensuite choisir des projets à soutenir parmi une sélection d’ONG internationales : « concrètement, vous pourrez aussi bien choisir de lutter contre la déforestation en Amazonie, qu’aider à réaliser les rêves d’enfants malades ou encore aider, protéger la faune locale ».

Si l’offre vous intéresse, c’est sur sourcemobile.fr que cela se passe.

