Les MVNO sont plus populaires que les quatre grands opérateurs selon l’Arcep

L’Arcep a publié son dernier rapport sur l’état du marché des opérateurs mobiles, et il en ressort que les opérateurs virtuels (MVNO) sont désormais ceux qui font croître le marché à la place des opérateurs traditionnels.

L’Arcep a publié les chiffres sur les mises en service de cartes en SIM en France sur le deuxième trimestre, et les résultats sont plutôt mitigés. Non seulement la croissance des cartes SIM décélère encore, mais le rapport pointe aussi une perte d’abonnés chez les quatre grands opérateurs (Free, Bouygues, Orange, SFR). Selon l’Autorité, ce sont les opérateurs virtuels (MVNO) qui raflent la mise.

Les MVNO gagnent de plus en plus d’abonnés

On compte aujourd’hui 83,4 millions de cartes SIM en service en France (métropole et outre-mer) et la croissance trimestrielle s’établit à +150 000 cartes au deuxième trimestre 2024. Cette croissance est plus marquée dans les outre-mer qui sortent d’une année de repli, mais cela reste moins que l’année dernière (+175 000). Du côté des quatre grands opérateurs, c’est la douche froide. On note une baisse de 80 000 cartes SIM, ce qui veut dire que ce sont les MVNO qui portent désormais la croissance du marché. Ils enregistrent même des résultats suffisamment élevés pour compenser la perte des opérateurs traditionnels.

D’après le rapport, les opérateurs virtuels remportent la bataille des forfaits mobiles avec une hausse de 215 000 cartes SIM au cours du deuxième trimestre. Des résultats qui peuvent s’expliquer par les tarifs plus avantageux des MVNO pour des performances identiques. Surtout, les opérateurs virtuels sont maintenant une majorité à proposer des forfaits 5G, toujours à des tarifs agressifs.

Le progrès des cartes SIM MtoM

Un dernier point que souligne le rapport de l’Arcep est le progrès des cartes SIM MtoM, ou M2M, ou Machine-to-Machine. On en compte aujourd’hui 25,3 millions dans toute la France et leur nombre a augmenté de 440 000 au cours de ce semestre. Ces cartes permettent aux objets connectés de communiquer entre eux et ont plutôt un usage professionnel. On en trouve par exemple dans les caméras d’un système de surveillance, les ascenseurs, les terminaux de paiement, les voitures électriques ainsi que les bornes de recharge de ces dernières.

