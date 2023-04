Forfaits 5G : vaut-il mieux 100 Go chez Orange ou 150 Go chez un MVNO ?

En ce moment, les opérateurs déploient de belles offres sans engagement pour les forfaits mobile 5G. D'un côté, on a Orange proposant 100 Go pour 16,99 euros par mois et, de l'autre, on a Cdiscount mobile et NRJ mobile affichant tous les deux 150 Go pour 12,99 euros par mois. Quel choix est le meilleur ?

Les forfaits 5G se démocratisent enfin ! En effet, les offres les concernant sont de plus en plus nombreuses, et surtout de plus en plus attractives. Avec les promotions du moment, on peut même dire que les prix sont quasi équivalents avec ceux de la 4G. Mais, une question importante se pose aujourd’hui : vaut-il mieux payer un peu plus cher et avoir 100 Go chez Orange, ou payer moins et avoir 150 Go chez un MVNO ?

Les forfaits 5G en promotion

Appels et SMS : Orange couvre plus de destinations

Les forfaits chez Cdiscount mobile et NRJ Mobile proposent bien évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et vers un numéro français en Europe ainsi que les départements d’outre-mer. Il y a toutefois quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Concernant Orange, l’opérateur historique propose également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et vers un numéro français en Europe ainsi que les départements d’outre-mer, mais rajoute en plus la Suisse et Andorre. De plus, les restrictions sont un peu moins contraignantes, puisque cela se limite à 250 correspondants différents par mois, à raison de 3h max pour les appels.

Vainqueur : Orange.

Data : les MVNO sont plus généreux

Cdiscount mobile et NRJ mobile proposent tous les deux 150 Go de données 5G à utiliser mensuellement. C’est une quantité très confortable, qui vous permettra de vaquer à vos occupations préférées sur smartphone, en passant par la navigation internet, la consultation des réseaux sociaux, le streaming vidéo et musical, ou encore le jeu en ligne. Depuis l’Europe et les DOM, vous aurez droit à une enveloppe dédiée, néanmoins décomptée du forfait de base, de 19 Go chez le premier MVNO et de 21 Go chez le second.

Avec Orange, ce n’est pas du tout le même son de cloche. L’opérateur historique est un peu plus avare en data, avec 100 Go de 5G à utiliser tous les mois. Cependant, cette enveloppe permet tout de même de répondre à tous les besoins précédemment cités. De plus, ce forfait est bien plus généreux si vous êtes souvent à l’étranger. En effet, chez Orange, vous avez droit à la même quantité de data, à savoir 100 Go, que vous soyez en France, en Europe, dans les DOM ou en Suisse/Andorre.

Vainqueurs : Cdiscount mobile et NRJ mobile.

Réseau : Orange possède les meilleures infrastructures

Les forfaits mobile sans engagement de chez Cdiscount mobile et NRJ mobile utilisent le réseau de Bouygues Télécom, depuis le rachat des deux MVNO par le géant du bâtiment. Selon l’ARCEP, l’opérateur couvre 92 % de la France métropolitaine, avec un débit en 4G estimé à environ 55 Mbit/s. Les chiffres pour la 5G n’ont pas encore été dévoilés, car le réseau s’implante encore doucement, mais sûrement, en France.

Du côté d’Orange, c’est l’opérateur historique de l’Hexagone et il couvre évidemment une bien plus large partie du territoire français. Toujours selon l’ARCEP, on parle d’une couverture du territoire de 93 %, soit 99 % de la population, pour les débits en 4G, avec en moyenne 110 Mbit/s. Difficile d’affirmer si l’écart entre Orange et Bouygues pour la 5G sera similaire que pour la 4G, mais il faut surtout prendre en compte que vous n’aurez pas d’intermédiaire avec Orange. Eh oui, avec Cdiscount mobile et NRJ mobile qui emprunte seulement le réseau à Bouygues, vous ne serez donc pas prioritaires face aux clients de Bouygues possédant directement un forfait chez l’opérateur.

Vainqueur : Orange.

Prix : des tarifs bien plus agressifs chez les MVNO

Que ce soit Cdiscount mobile ou NRJ mobile, les deux proposent leur forfait 5G de 150 Go à 12,99 euros par mois. L’offre est sans engagement et sans condition de durée. Comprenez donc par là que le prix mensuel ne changera pas après la première année. En revanche, cela ne veut absolument pas dire qu’il ne va jamais augmenter.

Orange est évidemment plus cher que les deux MVNO. Son forfait avec 100 Go en 5G est proposé à 16,99 euros par mois la première année, puis passe à 31,99 euros par mois. Au moins, il n’y a pas de surprise de ce côté. Toutefois, l’offre étant également sans engagement, vous pourrez alors très bien résilier votre forfait avant la fin de la période promotionnelle.

Vainqueurs : Cdiscount mobile et NRJ mobile.

Conclusion : quel forfait 5G choisir ?

À la suite de ce versus, on peut facilement dire que les deux solutions sont à égalité en marquant deux points chacun, mais ce n’est pas vraiment le cas. Le forfait 5G d’Orange est à privilégier si vous voulez une connexion stable et constante, une plus grande permission pour vos appels, SMS et MMS, sans oublier une certaine liberté lors de vos voyages, ainsi qu’aucune surprise concernant l’augmentation de prix. En revanche, les forfaits 5G de Cdiscount mobile et NRJ mobile trouveront peut-être plus d’adeptes grâce à l’immédiateté des économies mensuelles, ou encore la plus grosse quantité de data octroyée. À vous de voir !

