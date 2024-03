YouPrice est un tout jeune opérateur mobile proposant des forfaits flexibles en 4G et 5G sur le réseau de SFR et celui d'Orange. Voici les offres disponibles sur le catalogue de l'opérateur.

YouPrice est un très jeune opérateur mobile low-cost français. Filiale du groupe Netcom, l’opérateur a fait son entrée sur le marché français en 2022. Il se positionne comme un opérateur low-cost, avec des forfaits sans engagement à partir de 5 euros par mois.

La particularité de YouPrice est de proposer aux abonnés le choix entre le réseau d’Orange et le réseau de SFR. Cette option est rare sur le marché et elle permet aux abonnés de choisir le réseau qui leur offre la meilleure couverture. L’autre particularité concerne le fait qu’il propose la flexibilité sur l’ensemble de ses forfaits. Le principe est simple : les forfaits disposent d’une enveloppe de base, qui peut être augmentée à la volée lorsque le besoin s’en fait sentir en fin de mois.

Sur le plan tarifaire, YouPrice est l’un des opérateurs les plus compétitifs du marché et surtout la possibilité de choisir entre deux réseaux est un atout supplémentaire. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l’opérateur, nous avons rédigé un avis complet sur YouPrice.

Quels sont les forfaits mobiles proposés par YouPrice en 2024 ?

YouPrice est à ce jour le seul opérateur sur le marché à proposer des forfaits multiréseaux. Ces derniers sont d’ailleurs aux mêmes prix pour des prestations similaires en termes de data. Le catalogue tourne en général autour de 4 à 5 forfaits en fonctions des périodes commerciales. Passons sur le forfait baptisé « Le Mini » qui, comme son nom l’indique, ne propose qu’une simple enveloppe de 3 Go pour nous concentrer sur les trois autres paliers beaucoup plus intéressants. Les prix sont clairement parmi les plus bas du marché que ce soit sur un forfait de base en 4G ou même en prenant une option 5G.

Le prix du forfait dépend de votre consommation de data mensuelle. Il est d’ailleurs le seul opérateur à proposer ce type de forfait à partir du réseau d’Orange. Autre bonne nouvelle : le forfait se remet à zéro (data et facturation) au 1ᵉʳ de chaque mois plutôt qu’à date anniversaire, ce qui permet plus facilement de changer de forfait si besoin.

Puis-je obtenir une eSIM avec un forfait YouPrice ?

Que vous soyez nouveau client ou non, vous pouvez passer à l’eSIM avec un forfait YouPrice. Dans les deux cas, vous recevrez un e-mail vous indiquant la marche à suivre pour l’activation de la carte, en fonction de votre appareil : Apple, Huawei ou Android. Attention toutefois : l’eSIM est une option et est facturée un euro par mois en plus du prix du forfait.

Comment puis-je contacter le service client de YouPrice ?

Pour contacter le service client de YouPrice, il faut passer par le site internet de l’opérateur via la rubrique assistance (disponible 7 j/7 de 9h à 20h. Il est aussi possible d’envoyer un mail à l’adresse : support@youprice.fr. Il n’existe pas encore de moyen de contacter YouPrice par téléphone.