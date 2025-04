Pendant que les opérateurs premium vendent 200 Go à 20 €, ce MVNO pousse à 300 Go pour beaucoup moins cher

300 Go d’internet en 5G, appels et SMS illimités, le tout sans engagement. Coriolis frappe fort avec une offre pensée pour les gros consommateurs de data à un prix largement en dessous des standards du marché.

Ce MVNO propose actuellement l’un des forfaits 5G les plus généreux du marché, avec 300 Go de data par mois en France métropolitaine. L’offre inclut également les appels, SMS et MMS illimités, sans engagement. Un passage par notre comparateur de forfaits mobile suffit à le confirmer : cette formule se distingue clairement par son excellent rapport data/prix, idéal pour les profils ultra-connectés, qui se passe fréquemment du réseau Wi-Fi.

Le Premium en bref :

300 Go d’internet mobile en France, dĂ©bit rĂ©duit au-delĂ

Appels, SMS/MMS illimités en France et depuis l’UE/DOM

32 Go depuis l’UE/DOM

5G incluse sans surcoût

En ce moment, Le Premium est proposé à 11,99 euros par mois sur le site de Coriolis. Cette offre est sans engagement, vous pouvez donc résilier à tout moment.

Que permet une enveloppe de 300 Go en 5G ?

Avec 300 Go par mois, il est possible de tout faire sans se poser de questions : streaming vidéo en haute définition, jeux mobiles en ligne, appels en visio réguliers, partage de connexion pour ordinateur portable… Cette enveloppe est largement suffisante pour un usage intensif, même en mobilité.

La compatibilité 5G permet également d’accéder à des débits bien supérieurs à la 4G dans les zones couvertes, améliorant la fluidité des usages gourmands comme le cloud gaming ou les vidéos 4K.

À qui s’adresse ce forfait ?

Ce forfait est particulièrement adapté aux utilisateurs très connectés : les nomades numériques, les étudiants qui vivent sans box, les travailleurs itinérants ou encore les familles qui veulent mutualiser un partage de connexion.

Il convient également à ceux qui recherchent un forfait avec une forte dose de flexibilité grâce à l’absence d’engagement. En revanche, les petits consommateurs de données n’exploiteront probablement pas tout son potentiel.

Qualité du réseau et couverture 5G

Coriolis s’appuie sur le réseau mobile de SFR pour ses forfaits. D’après les derniers chiffres de l’ARCEP, la couverture 5G de l’opérateur dépasse aujourd’hui les 75 % de la population, avec un déploiement qui repose majoritairement sur la bande 2100 MHz.

Les performances varient selon les zones, comme le confirment les baromètres de nPerf ou de l’ANFR, mais le réseau assure une qualité de service globalement solide en 4G comme en 5G, sur une large partie du territoire.

