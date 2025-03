Pour rattraper AMD et ARM, Intel relance un processeur hors norme à 42 cœurs

On la pensait annulée, mais la génération de processeurs de bureau Arrow Lake-S Refresh serait à nouveau d’actualité chez Intel. Cette dernière aurait notamment les moyens de concurrencer comme il se doit les nouvelles puces Zen 5 XD3 proposées par AMD.

Les puces Arrow Lake-S Refresh seraient bien dans les tuyaux chez Intel // Source : Intel x Frandroid

Jusqu’à 42 coeurs et de quoi rivaliser sans trembler (du moins on l’espère) face aux excellentes puces Zen 5 X3D d’AMD. C’est ce que pourrait permettre l’architecture Arrow Lake-S Refresh, que l’on pensait annulée… mais qui serait au bout du compte toujours dans les tuyaux chez Intel (qui a depuis peu un nouveau CEO).

Selon le leaker Golden Pig Upgrade Pack, sur Weibo, Intel aurait en effet ramené à la vie cette version améliorée des puces Arrow Lake (lancées l’année dernière), avec à la clé la même interface, et donc une utilisation du même socket LGA 1851. Toujours selon cet informateur, Intel miserait aussi plus franchement sur l’IA avec ces nouvelles puces, qui pourraient ainsi s’équiper d’un NPU plus musclé.

Jusqu’à 42 coeurs pour Arrow Lake Refresh ?

Pour en savoir plus sur Arrow Lake-S Refresh, il faut revenir un peu en arrière. Fin 2023, une fuite relayée par la chaîne YouTube de Moore’s Law Is Dead nous renseignait sur les spécifications précises de ces nouvelles puces. On apprenait en premier lieu que l’architecture Arrow Lake Refresh serait déclinée sur PC de bureau (au travers du suffixe -S) aussi bien que sur PC portable (avec le suffixe -HX).

Selon cette source, Arrow Lake Refresh pourrait contenir jusqu’à 42 cœurs sur PC de bureau, avec la répartition suivante : 8 cœurs hautes performances « Lion Cove », 32 cœurs haute efficacité énergétique « Skymont » et 2 cœurs à basse consommation. Arrow Lake oblige, l’hyper-threading ne serait pas au menu. Nous serions donc limités à 42 threads.

Ce nombre de coeurs en hausse par rapport aux solutions actuelles d’Intel (24 coeurs / 24 threads sur le Core Ultra 9 285K, par exemple) serait évidemment synonyme de performances multi-core améliorées. D’après Moore’s Law Is Dead, on parlerait ici de 30 à 50% de puissance multi-core supplémentaire.

Comme nous serions sur un Refresh et non sur une architecture entièrement neuve, les performances en single-core serait par contre à peine améliorées par rapport à ce que nous connaissons déjà.

Cela dit, gardez bien en tête que ces spécifications émanent d’un leak vieux de plus d’un an. Il y a des chances que les lignes aient bougé chez Intel depuis. Wait & See, donc…