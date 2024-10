AMD Ryzen 7 9800X3D officialisé : le successeur du meilleur processeur gaming du marché a un prix et des promesses affichées

AMD officialise son Ryzen 7 9800X3D. Succédant au 7800X3D, déjà considéré comme le meilleur processeur gaming du marché, cette nouvelle puce promet 8 % de performances en plus et un overclocking enfin accessible.

Après la série Intel Arrow Lake (dont l’Intel Core Ultra 9 285K), c’est au tour d’AMD de dégainer son Ryzen 7 9800X3D.

479 dollars pour révolutionner le gaming PC ? C’est le pari d’AMD avec son nouveau Ryzen 7 9800X3D. La grosse annonce ? AMD a placé le cache 3D sous le die plutôt qu’au-dessus. On vous explique tout.

Le placement du V-Cache sous le die ?

Le placement du V-Cache sous le die représente bien plus qu’un simple changement cosmétique. Cette modification architecturale permet d’améliorer significativement le refroidissement du processeur, un point essentiel pour les performances.

En effet, en rapprochant le complexe de cœurs (CCD) de la solution de refroidissement, AMD permet à sa puce de maintenir des fréquences plus élevées plus longtemps.

Cette nouvelle approche permet également, pour la première fois sur un processeur X3D, un overclocking complet. Une avancée quand on sait que les précédentes générations étaient verrouillées à cause des contraintes thermiques liées au placement du V-Cache. Les amateurs d’overclocking pourront enfin pousser leur processeur au-delà des limites d’usine.

Des performances qui tiennent leurs promesses ?

AMD annonce une amélioration moyenne de 8 % des performances en gaming par rapport à la génération précédente. Un chiffre qui peut sembler modeste, mais qui cache des gains bien plus importants sur certains titres. Star Wars Outlaws, par exemple, voit ses performances bondir à deux chiffres.

Plus intéressant encore, le 9800X3D améliore significativement les performances minimales (1 % low), un aspect crucial pour la fluidité en jeu. Dans The Last of Us: Part 1, les framerates minimaux sont 31 % plus élevés que la concurrence, promettant une expérience de jeu plus stable.

Caractéristiques et positionnement

Avec ses 8 cœurs et 16 threads basés sur l’architecture Zen 5, le 9800X3D affiche des fréquences impressionnantes : 4,7 GHz en base et 5,2 GHz en boost. Des chiffres jamais vus sur une puce X3D, rendus possibles par le nouveau placement du cache. Le TDP de 120 Watts reste raisonnable, et les 104 Mo de cache total promettent des performances exceptionnelles en gaming.

Vendu à 479 dollars, soit 30 dollars de plus que son prédécesseur au lancement, le 9800X3D se positionne clairement sur le segment premium.

Un prix qui peut sembler élevé, mais qui reste compétitif face aux solutions d’Intel, d’autant que le processeur promet jusqu’à 40 % de performances en plus sur certains titres comme Far Cry 6 ou Cyberpunk 2077.