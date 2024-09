Warhammer 40,000 : Space Marine 2, quelles sont les configurations PC recommandées ?

Retrouvez l’univers Warhammer 40,000 dans l’opus Space Marine 2 sur PC, 10 ans après le premier épisode. Découvrez quelles sont les configurations PC recommandées pour faire tourner le jeu.

L’univers de Warhammer 40,000 est propice à toutes sortes de déclinaisons et le jeu vidéo en fait bien entendu partie, avec une vingtaine de titres sortis depuis les années 90. Dix ans après le premier opus, Space Marine 2 arrive le 9 septembre sur PC et consoles de dernière génération.

Vous y retrouverez le capitaine Titus, devenu un Space Marine Primaris. Il vous faudra défendre l’Imperium des Tyranides au cours d’une campagne solo, ou bien multijoueur, selon vos préférences.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Warhammer 40,000 : Space Marine 2 ?

Voici les configurations PC recommandées pour jouer à Warhammer 40,000 : Space Marine 2. Assurez-vous par ailleurs d’avoir suffisamment d’espace disque, ici au minimum 75 Go avec SSD obligatoire.

Quels composants choisir pour jouer à Warhammer 40,000 : Space Marine 2 sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

Attention : si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Quels accessoires PC pour Warhammer 40,000 : Space Marine 2 ?

Si vous avez envie d'un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer. Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Si jamais vous êtes sujet à de la frustration, à l'énervement ou bien à l'impatience, n'hésitez pas non plus à faire des pauses et souffler, plutôt que de maltraiter votre matériel. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

Sachez aussi que le jeu est disponible sur PlayStation 5 ainsi que sur Xbox Series. Si vous êtes à la recherche d’une console de salon plus traditionnelle, rendez-vous sur notre guide d’achat dédié.

