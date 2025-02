Pas exactement en bon terme avec les régulateurs bruxellois, la maison mère de Facebook et Instagram menace désormais le Vieux Continent de faire intervenir Trump en cas de conflit.

C’est une nouvelle guerre d’influence qui s’ouvre dans le monde numérique. Alors que les GAFAM se sont en grande partie ralliés à Trump ces dernières semaines, Meta menace désormais ouvertement l’Union européenne de faire intervenir le président américain dans les conflits qui l’oppose au Vieux Continent.

D’après des informations obtenues par Bloomberg, le directeur des affaires publiques de la firme a affirmé qu’il « n’hésitera pas » à se plaindre à Donald Trump en cas de différends avec l’UE.

Une forme de « taxation » indirecte ?

« Lorsque des entreprises sont traitées de manière différenciée et discriminatoire, il est pertinent d’informer le gouvernement responsable de l’entreprise concernée », a subtilement glissé Joel Kaplan, directeur des affaires publiques de Meta. En sous-texte, l’ancien chef de cabinet de Georges W. Bush pointe du doigt les récentes amendes infligées à l’entreprise par la Commission européenne.

Rien que sur ces deux dernières années, Meta a été condamné à plus de deux milliards d’euros d’amendes pour diverses entorses aux règles européennes de la concurrence et au Règlement général sur la protection des données. La dernière, qui concerne Facebook Marketplace et qui s’élève à 798 millions d’euros, a particulièrement du mal à passer pour le groupe. En novembre dernier déjà, l’entreprise affirmait que cette sanction « ignore les réalités du marché européen ».

En bon terme avec le Donald Trump, notamment grâce à la nomination de Joel Kaplan, Meta n’hésite donc plus à passer la seconde et à faire peser tout le poids de la fonction présidentielle dans ses négociations avec l’Union européenne. De quoi tendre considérablement les relations.

Facebook + Apple + Trump

Le nouveau locataire du bureau ovale n’a en effet jamais caché son animosité envers Bruxelles sur les questions numériques. Fin janvier, il se plaignait déjà que l’UE « nous traite très injustement, très méchamment » et affirmait que les amendes prononcées par la commission « étaient une forme de taxation ». Une nouvelle sanction de Bruxelles pourrait donc mettre le feu aux poudres.

Plus dangereux encore, la provocation de Meta pourrait créer un effet boule de neige. Tim Cook, PDG d’Apple, était déjà monté au créneau pour se plaindre auprès de Trump des trop nombreuses amendes européennes qu’a reçues la firme. Le fabricant d’iPhone et la maison mère de Facebook pourraient bien se retrouver alliés dans une guerre contre l’UE, avec comme leader un Donald Trump plus puissant que jamais.

