Comment créer un site web sans codage : les meilleures solutions

Vous n’y connaissez rien en informatique, mais vous devez vous lancer dans la conception d’un site internet. Voici quelques solutions pratiques et rapides qui vous permettront de créer des pages web sans rien connaître en programmation.

Vous avez besoin de créer un site web pour votre entreprise, pour une association ou un club ou simplement pour partager votre passion, mais vous n’avez aucune connaissance en programmation informatique. Rassurez-vous ! Avec la technique du no-code, il existe de nombreux logiciels capables de vous aider à réaliser votre projet de site internet sans rédiger une seule ligne de code.

Quels sont les meilleurs logiciels pour créer son site web sans connaissance en programmation ?

WebCreator, l’outil professionnel

WebCreator fait partie des solutions les plus simples du marché, avec un éditeur WYSIWYG qui vous permet de mettre votre site en page comme bon vous semble. Vous pouvez importer une image à intégrer en arrière-plan, changer le texte, insérer des encarts vidéo provenant de YouTube ou bien créer une galerie d’images en quelques clics. Un seul clic sur un élément de votre site vous permet d’en modifier les caractéristiques rapidement (taille, couleur, position, etc.).

Et parce que la navigation sur mobile est devenue un enjeu majeur, WebCreator intègre MobileCreator, un module spécialement conçu pour générer un contenu responsive, adapté à la lecture sur smartphone ou tablette. Autre atout du logiciel, vous pouvez le télécharger et l’installer sur votre ordinateur sous Windows, mais également profiter d’un système d’accès dans le cloud, permettant d’effectuer des modifications ou d’ajouter des éléments depuis n’importe quel poste (mobile ou ordinateur) avec un simple navigateur web.

Wordpress, le plus populaire

On ne présente plus WordPress, l’un des premiers services à proposer gratuitement la conception de sites internet. Les meilleurs atouts de cet éditeur no-code : des milliers templates pour tout type de site et des plugins pour rajouter toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Que vous souhaitiez créer une simple landing page ou un site de e-commerce, WordPress vous simplifiera la tâche et mettra à votre disposition des outils pour optimiser votre référencement, pour améliorer la vitesse de chargement des pages, pour ajouter des éléments, des images et personnaliser votre site. De plus, des centaines de tutos existent sur Internet, vous permettant ainsi de toujours trouver des réponses et la marche à suivre si vous êtes débutant en informatique.

Grâce à un système de gestion des droits d’administration, vous pouvez cloisonner l’accès de certaines pages à des collaborateurs, sans pour autant laisser le champ libre pour modifier des paramètres importants. L’outil est très bien fait, flexible et convient parfaitement aux débutants, comme aux utilisateurs plus expérimentés qui pourront pousser plus loin la personnalisation des éléments.

WordPress Télécharger gratuitement

Wix, la plateforme facile d’accès

Wix est une plateforme de création de sites web qui jouit aussi d’une belle réputation quant à la simplicité du procédé clé-en-main. Rien à télécharger, rien à installer, il suffit de créer un compte sur la plateforme et de se laisser guider dans la création de votre site internet. Plusieurs centaines de modèles de sites personnalisables sont mis à votre disposition. Là encore, aucune ligne de code ne devra être rédigée par l’utilisateur, il devra simplement remplir les pages du modèle qu’il aura choisi, ajouter des fonctionnalités parmi un large choix de plugins prêt à l’emploi, ajouter des images, du contenu, un espace membre, des vidéos, des liens, des boutons et tous les éléments qui viendront constituer son site web engageant et attrayant.

Module responsive adapté à l’affichage sur mobile, outils marketing pour les réseaux sociaux, référencement sur les moteurs de recherche, système de réservation ou gestion d’un catalogue, vous aurez l’embarras du choix au niveau des fonctionnalités. Par contre, sachez que l’hébergement et le nom de domaine sont des services facturés, tout comme l’espace de stockage occupé par votre site sur les serveurs de Wix. Mais vous n’aurez à vous occuper de rien.

Wix Télécharger gratuitement

Mobirise, avec de l’IA pour le design

Mobirise a l’avantage de proposer des outils très simples et pratiques pour glisser-déposer les éléments de votre page afin de constituer un site personnalisé. Mais surtout, il intègre une intelligence artificielle, capable de modéliser le site dont vous rêvez avec une simple phrase. Décrivez ce que vous souhaitez mettre en page ou laissez un peu de latitude à l’IA si vous n’avez aucune idée de ce qu’est un site harmonieux, fluide et design.

Là aussi, Mobirise propose des templates sur lesquels vous pouvez concevoir votre site et que vous pouvez personnaliser avec les centaines de blocs à glisser-déposer. Son interface intuitive facilite la mise en page des différentes sections, menus, articles, blog, etc. Et si vous souhaitez faire de votre site, une plateforme de e-commerce, des plugins de solutions de paiement peuvent être ajoutés. Mobirise est un logiciel qui se télécharge sur votre ordinateur sous Windows, Mac ou Linux et vous permet d’enregistrer votre site sur votre ordinateur. Et pour le publier, vous pouvez profiter d’un hébergement et d’un nom de sous-domaine gratuit en *.mobirisesite.com, ou choisir un autre système d’hébergement avec un domaine personnalisé.

Mobirise Télécharger gratuitement

Dorik AI, l’IA s’occupe de tout

Dorik AI vous permet de créer votre site web en lui indiquant simplement tout ce que vous souhaitez dans une requête pour l’IA. Demandez-lui un blog moderne centré sur les jeux vidéo ou les recettes de cuisine, il composera la structure en quelques instants. Faites-lui générer des images d’illustration colorées dans un style réaliste pour chaque en-tête d’article et les voilà grâce à Dall-E. Et pour votre texte de présentation ou celui du site, ou si vous souhaitez agrémenter vos pages avec des articles détaillés, rien de plus simple. Dorik AI composera un texte adapté sans que vous ayez besoin de faire le moindre effort. Tout cela est évidemment éditable et modifiable comme bon vous semble. Il vous sera également possible d’insérer des solutions de paiement pour un site de e-commerce, de créer des formulaires et d’administrer différents comptes en fonction des droits d’accès.

Et pour l’installation et la mise en ligne de votre site… C’est pareil. Vous n’avez rien à télécharger, tout se passe dans le service en ligne depuis votre navigateur web. La publication de votre site internet peut se faire directement depuis un hébergement et un nom de domaine sur la plateforme, moyennant quelques euros tout de même. Mais pour le reste, le service de conception de votre site, tout est gratuit.

Dorik AI Website Builder Télécharger gratuitement