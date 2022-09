Ces écouteurs sans fil intègrent audio 3D et fréquence cardiaque à moins de 150 euros

Les nouveaux écouteurs d'Anker intègrent non seulement un suivi de la fréquence cardiaque, mais également le codec LDAC, un système de double transducteurs, une réduction de bruit active et l'audio spatial.

Si le marché des écouteurs sans fil est largement trusté par les marques audio réputées comme Sony, Bose, Sennheiser et, surtout, Apple, certaines marques proposent cependant des modèles à un tarif bien plus accessible, sans pour autant négliger la qualité audio.

C’est tout particulièrement le cas d’Anker. Le constructeur chinois a en effet lancé, il y a plusieurs années, sa marque Soundcore, spécialisée dans le domaine de l’audio. Depuis, elle a lancé plusieurs écouteurs et casques sans fil qui n’ont pas à rougir de leurs performances sonores ou de l’efficacité de leur réduction de bruit active, à l’instar du casque Soundcore Life Q30 ou des écouteurs Soundcore Liberty 3 Pro.

Cette semaine, c’est une nouvelle paire d’écouteurs qui a été dévoilée par la firme chinoise, les Anker Soundcore Liberty 4. Si ces écouteurs semblent proposer, au premier abord, des fonctions assez classiques pour des écouteurs sans fil, ils se distinguent cependant pas le lot de fonctionnalités supportées.

Les écouteurs embarquent en effet un système de doubles transducteurs dynamiques — à l’instar des Samsung Galaxy Buds 2 Pro ou des Huawei FreeBuds Pro 2 — ainsi que le support des codecs Bluetooth audio LDAC et la certification Hi-Res Audio Wireless. Ils profitent également d’une réduction active du bruit et d’une autonomie de 9 heures pour les écouteurs seuls et jusqu’à 28 heures à l’aide du boîtier de charge — par ailleurs compatible avec la charge par induction. Ses Soundcore Liberty 4 embarquent également une technologie d’audio spatial à 360 degrés avec suivi des mouvements de la tête.

Une mesure de la fréquence cardiaque pendant l’exercice

Mais là où les écouteurs d’Anker jouent la carte de l’originalité, c’est au niveau des données de santé. En effet, les écouteurs embarquent, dans l’écouteur droit, un cardiofréquencemètre. Celui-ci va être utile notamment pour indiquer votre courbe de fréquence cardiaque pendant un entraînement. Il est également utilisé pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang (SpO2).

Si cette fonction est assez rare dans le domaine des écouteurs sans fil, Soundcore n’est pas la première marque à la proposer. On a vu, aux débuts du marché des écouteurs true wireless, plusieurs modèles intégrant cette fonction, notamment du côté de Jabra ou de Samsung. Plus récemment, Amazfit a lancé des PowerBuds Pro dotés de cette même fonction. Par ailleurs, des rumeurs insistantes rapportent qu’Apple travaillerait sur une fonction identique pour des futurs AirPods.

Les écouteurs Anker Soundcore Liberty 4 devraient arriver en Europe courant 2023. Ils sont d’ores et déjà annoncés aux États-Unis au prix de 149,99 dollars et devraient être proposés, de ce côté-ci de l’Atlantique, à 149,99 euros.

