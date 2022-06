Les futurs AirPods Pro 2 vous aideront à écouter votre cœur

Attendus depuis presque trois ans, les AirPods Pro 2 continuent de faire parler — sans pour autant se montrer. Dans une nouvelle fuite, nous apprenons que les écouteurs seront notamment dotés de nouvelles fonctionnalités liées à la santé connectée, ou encore à l'accessibilité.

Alors que leur existence n’a toujours pas été confirmée par Apple, les fuites se suivent — et se ressemblent — à propos des AirPods Pro 2. Outre un nouveau design, ou encore de premières rumeurs concernant des fonctionnalités attendues, le site spécialisé 52 Audio dit avoir la certitude que les écouteurs pourront se substituer à une Apple Watch pour certaines fonctions d’e-santé.

Des écouteurs pour contrôler son rythme cardiaque

La rumeur ne date pas d’hier, mais 52 Audio apporte de l’eau à son moulin. D’après le site, les AirPods Pro 2 seraient en mesure de renseigner l’utilisateur ou l’utilisatrice sur son rythme cardiaque.

Une nouveauté en partie due à un nouveau System-in-Package (SiP), nous renseigne 52 Audio. Une nouvelle puce, pour le dire autrement, qui apporterait également « de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique ».

La puce H1, c’est son nom, apporterait ainsi de belles améliorations à l’existante W1. La fonctionnalité Localiser deviendrait plus précise, et une forme de recharge rapide serait accordée au boîtier des AirPods Pro 2. En plus de la possibilité de surveiller son rythme cardiaque grâce aux écouteurs, ceux-ci permettraient aussi de prendre notre température grâce à de nouveaux capteurs. Toutefois, le site émet quelques doutes quant à l’intégration, sur ce modèle, d’une telle feature.

Les AirPods Pro 2 intègreront une aide auditive

Plus probable : les AirPods Pro 2 renforceront la partie accessibilité de l’écosystème Apple. Toujours d’après les sources de 52 Audio, les écouteurs pourront utiliser le microphone désormais intégré au boîtier de recharge afin de retransmettre plus précisément les sons environnants dans les oreilles de l’utilisateur ou l’utilisatrice malentendante.

Également doté d’un haut-parleur, le boîtier pourra dorénavant émettre un son aidant à le localiser en cas d’égarement.

Enfin, pour la partie sonore, les AirPods Pro 2 offriraient une annulation de bruit active (ANC) dite « adaptative ». Censément plus réactive que la version actuelle, elle offrirait le meilleur compromis entre qualité d’écoute et connaissance de son environnement, sans que l’on ait besoin de basculer en permanence entre le mode ANC et Transparence.

Selon les derniers rendus publiés par le site, les AirPods Pro 2 auront droit au même design que les modèles actuels. Autrement dit : des AirPods 3 dotés d’embouts en silicone. Pour l’analyste Ming-Chi Kuo, les écouteurs ont des chances de sortir cette année.

