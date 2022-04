Les AirPods Pro 2 sortiraient bel et bien cette année d’après Ming-Chi Kuo

Selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait mettre fin aux premiers AirPods Pro après l'annonce de la seconde version, attendue pour le second semestre 2022.

Dès le lendemain de l’annonce des premiers AirPods Pro, en octobre 2019, de nouvelles rumeurs surgissaient déjà au sujet de leurs successeurs, les AirPods Pro 2. Il faut dire que les écouteurs d’Apple ont particulièrement séduit, tant et si bien que la firme de Cupertino est encore aujourd’hui le premier constructeur d’écouteurs sans fil dans le monde, et ce, malgré des tarifs généralement supérieurs à la concurrence.

Reste que plus de deux ans après les AirPods Pro, la déclinaison se fait toujours attendre. Ce mardi, c’est l’analyste Ming-Chi Kuo du cabinet TF International Securities qui a dévoilé de nouvelles informations quant au calendrier d’Apple.

AirPods 3 orders for 2-3Q22 have been cut by 30%+. Due to the failed product segmentation strategy, demand for AirPods 3 is significantly weaker than for AirPods 2. AirPods Pro may get discontinued after Apple launches AirPods Pro 2 in 2H22 to avoid repeating the same mistake.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 5, 2022