Les AirPods Pro 2 profiteraint d’une transmission Bluetooth en qualité lossless

Qui dit nouvelle année dit également nouveaux lancements de produits en prévision chez Apple. Alors que les AirPods 3 ont été lancés en 2021 par le constructeur américain, les AirPods Pro 2 devraient quant à eux voir le jour dans le courant de l’année 2022. À l’aube de cette nouvelle année, c’est l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé sur les projets d’Apple, qui a livré quelques informations à leur sujet.

Dans le cadre d’une note publiée pour les investisseurs et repérée par le site MacRumors, l’analyste du cabinet TF international Securities fait état de quelques nouvelles fonctionnalités attendues sur les AirPods Pro 2. La première d’entre elles, et non des moindres, serait le support de fichiers ALAC lossless directement sur les écouteurs sans fil. Une fonction qui n’était pas prise en charge sur les précédents AirPods, pas plus que sur le casque AirPods Max en raison des limitations en bande passante du Bluetooth. Néanmoins, comme l’indique une récente interview du responsable des produits acoustiques d’Apple, il se pourrait que la firme planche sur un nouveau codec Bluetooth permettant à la fois d’augmenter la bande passante, mais également de réduire la latence sur ses produits.

Un boîtier doté d’un haut-parleur et un nouveau design

Outre ce support des fichiers ALAC — qui permettrait notamment de profiter des fichiers lossless sur Apple Music — Ming-Chi Kuo rapporte également que le constructeur devrait revoir le boîtier des écouteurs sans fil. Celui des AirPods Pro 2 serait ainsi doté d’un haut-parleur afin de le faire sonner pour le retrouver facilement au sein de l’application Localiser sur iOS. Dès lors, les utilisateurs pourraient non seulement faire sonner les écouteurs, mais le boîtier individuellement.

Quant au lancement attendu des AirPods Pro 2, selon Ming-Chi Kuo ils seraient lancés dans le courant du dernier trimestre 2022. Ils profiteraient également d’un nouveau design. Néanmoins, si des fonctions de santé sont attendues sur de futures générations d’AirPods, il semble que ce ne soit pas le cas dès les AirPods Pro 2 attendus cette année. Il faudra donc encore patienter quelque temps avant d’en savoir plus sur les écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple.

