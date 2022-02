AirPods Pro 2 : le point sur quelques nouvelles fonctionnalités attendues

Les Apple AirPods Pro 2 sont attendus depuis un certain temps. Les rumeurs vont donc bon train concernant les différentes nouveautés qu'ils apporteront, mais aussi sur leur date de présentation.

Au printemps prochain, Apple devrait organiser un événement de présentation de nouveaux produits phares. Plusieurs nouveautés sont en effet attendues. Il se murmure que la marque à la Pomme pourrait présenter son nouveau modèle d’iPhone SE, un iPad Air 5, un nouveau modèle de MacBook… ainsi que de tout nouveaux AirPods Pro. Ces derniers n’ont en effet pas été mis à jour depuis leur sortie, en novembre 2019.

On comprend donc pourquoi les AirPods Pro 2, comme on les appelle pour le moment, font l’objet de nombreuses rumeurs quant à leur design et leurs fonctionnalités. Les infos récoltées proviennent de différents analystes et insiders bien renseignés tels que Ming-Chi Kuo, Mark Gurman ou encore Debby Wu. On fait le point.

Un nouveau design

Le premier changement devrait concerner le design même des écouteurs d’Apple. On compte sur une disparition de la tige, ainsi qu’une forme plus arrondie, pour mieux s’adapter aux besoins des sportifs. Le boitier, de son côté, pourrait bien être capable d’émettre du son, ce qui permettrait de le retrouver plus facilement si on l’égare. Sur les AirPods Pro actuels, seuls les écouteurs sont munis de haut-parleurs.

L’accent sur les fonctions fitness

Les fonctions fitness pourraient bien être améliorées sur les nouveaux AirPods Pro, ce qui fera plaisir aux sportifs invétérés et joggeurs du dimanche. Les dernières rumeurs rapportent en effet l’intégration de capteurs de mouvements et d’un gyroscope. L’utilisateur pourra ainsi bénéficier d’un meilleur suivi sportif et santé. L’intégration dans les écouteurs permettrait aussi de se passer d’Apple Watch, et d’avoir accès à ses statistiques sportives directement sur son iPhone.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil pour le sport ou la natation ?

L’audio sans perte et la réduction de bruit

La réduction de bruit active, qui était déjà excellente, devrait être encore améliorée. Apple plancherait sur un système de filtration automatique, capable de détecter automatiquement quand il est nécessaire de désactiver la fonction anti-bruit, par exemple pour écouter une conversation. Cela pourrait aussi alerter l’utilisateur d’un danger proche (par exemple, une voiture qui klaxonne).

Autre nouveauté : la prise en charge de l’audio sans perte, grâce au support du format ALAC (Apple Lossless Audio Codec) d’Apple. Cette caractéristique, qui passerait par un nouveau codec Bluetooth, améliorerait d’ailleurs leur compatibilité avec le service de streaming Apple Music qui propose ce format.

Enfin, grâce à une amélioration énergétique de la puce H1, l’autonomie pourrait être augmentée. Sur les AirPods Pro, elle tourne actuellement autour de 4h30, un point qui pêche pour certains.

Les AirPods Pro pourraient bien être présentés en mars ou avril, mais certains évoquent aussi une sortie de pair avec les iPhone 14, donc plutôt à l’automne 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.