Quelles différences entre les Powerbeats Pro 2 et les Powerbeats Pro ?

Les nouveaux Powerbeats Pro 2 sont désormais disponibles. Mais quelles sont exactement les différences avec les Powerbeats Pro sortis en 2019 ?

Source : Beats

Il aura fallu presque 6 ans pour voir les successeurs des écouteurs Beats Powerbeats Pro. Sobrement appelés Powerbeats Pro 2, ces nouveaux modèles proposent des avancées technologiques, mais également esthétiques non négligeables. L’occasion pour nous de les comparer.

Tout d’abord, les nouveaux écouteurs Powerbeats Pro 2 adoptent un design plus affiné, avec des écouteurs 20% plus légers que leurs prédécesseurs.

Les contours d’oreille ont été entièrement repensés, utilisant désormais un alliage nickel-titane offrant plus de souplesse et de confort par rapport aux précédents modèles.

En plus, l’étui de charge est également 33% plus compact, ce qui permet de les glisser plus aisément dans une poche ou dans un sac, facilitant ainsi leur transport pour une activité physique. On sait effectivement que, dans ce cas, moins à porter et mieux c’est.

Source : Beats

Le nouveau modèle propose cinq tailles d’embouts (XS, S, M, L, XL) contre quatre pour l’ancien modèle. Cet ajout permet un ajustement plus personnalisé selon la morphologie de chaque utilisateur.

Beats Powerbeats Pro 2 embouts // Source : Beats

Les Powerbeats Pro 2 sont disponibles en quatre nouveaux coloris : noir, sable, violet et orange, des couleurs plus tendance alors que les Powerbeats Pro étaient commercialisés en vert, bleu, crème et noir.

Source : Beats

Quelles différences pour les fonctionnalités audio

La différence la plus notable réside dans l’ajout de la réduction active du bruit et du mode Transparence, absents de la première génération. Les Powerbeats Pro 2 intègrent également l’égalisation adaptative et l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête.

En outre, la qualité sonore bénéficie d’une nouvelle architecture acoustique avec des évents innovants et un maillage acoustique de nouvelle génération. La puce Apple H2 remplace la H1, offrant des performances améliorées et une latence réduite.

Source : Beats

Plus d’autonomie et une recharge rapide

L’autonomie fait un bond significatif, passant de 9 heures à 10 heures par écouteur, et de 24 heures à 45 heures au total avec l’étui. La technologie Fast Fuel permet de gagner 90 minutes d’écoute en 5 minutes de charge, comme les précédents. Autre nouveauté et non des moindres : l’étui de charge propose enfin la recharge sans fil Qi, une fonction absente du modèle original qui permet plus de flexibilité, notamment si on est équipé d’un chargeur ad hoc.

Beats Powerbeats Pro 2 étui // Source : Beats

Notez aussi que le connecteur de charge de l’étui était de type Lightning pour les Powerbeats Pro alors qu’il est maintenant USB-C, plus universel.

Beats Powerbeats Pro 2 étui // Source : Chloé Pertuis / Frandroid

Capteurs et connectivité

L’innovation phare des Powerbeats Pro 2 est l’intégration d’un moniteur de fréquence cardiaque, une première pour des écouteurs Beats. Il s’agit de la même technologie que sur la montre connectée Apple Watch. Les capteurs optiques LED émettent plus de 100 pulsations par seconde pour mesurer le flux sanguin.

Source : Beats

En outre, le système de microphones a également été amélioré, avec trois microphones avancés par écouteur et un accéléromètre vocal pour une meilleure qualité d’appel.

Disponibilité et comparaison de prix

Les Powerbeats Pro 2 sont disponibles pour un prix de 299,95 euros, soit 50 euros de plus que les Powerbeats Pro lors de leur sortie.