Huawei FreeBuds 5i : ces true wireless avec réduction de bruit active sont encore plus accessibles pendant le Prime Day

Les Huawei FreeBuds 5i font partie des écouteurs sans fil abordables de la marque. Notés 8/10 lors de notre test, ils valent encore plus le coup quand ils sont affichés en promotion à 64,99 euros au lieu de 99,99 euros, comme c’est le cas pendant le Prime Day d’Amazon.

Après les très convaincants FreeBuds 4i, Huawei a lancé il y a deux fois ses FreeBuds 5i, des écouteurs sans fil qui s’adressent là encore aux personnes ayant un petit budget, mais qui souhaitent tout de même profiter d’une bonne qualité sonore. Malgré leur prix de départ contenu, les Huawei FreeBuds 5i proposent d’autres fonctionnalités recherchées, comme la réduction de bruit active. Pendant le Prime Day d’Amazon, vous pourrez en profiter sans avoir dépensé une fortune puisqu’ils ont droit à une réduction de 35 euros qui fait passer leur prix sous la barre des 65 euros.

Les points forts des Huawei FreeBuds 5i

Une bonne qualité sonore

Une réduction de bruit active convenable

La compatibilité Bluetooth multipoint

Au lieu de 99,99 euros, les Huawei FreeBuds 5i sont aujourd’hui disponibles en promotion à 64,99 euros sur Amazon.

Des écouteurs confortables

Les Huawei FreeBuds 5i sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires qui adoptent un design assez classique, avec du plastique brillant sur leur coque. Une matière qui permet d’ailleurs de les alléger : chaque oreillette ne pèse ainsi que 4,9 grammes. Leur légèreté les rend particulièrement confortables une fois insérés dans le conduit auditif. Lors de notre test, nous avons pu les porter durant plusieurs heures sans ressentir de gêne particulière.

Les embouts en silicone, disponibles en plusieurs tailles, permettent quant à eux de maximiser le confort, mais aussi d’assurer une bonne isolation passive, primordiale pour profiter d’une réduction de bruit efficace. Les FreeBuds 5i sont par ailleurs certifiés IP54, ils sont donc résistants à la poussière et aux éclaboussures, gouttes de pluie et transpiration. Dans les entrailles de chaque écouteur, on trouve également une batterie de 55 mAh. Si la marque promet une autonomie de 6h pour les écouteurs avec ANC activée, et jusqu’à 18h30 avec le boîtier, nous avons mesuré des résultats bien inférieurs. Avec la réduction de bruit en mode « ultra », le volume à 50 % et le codec LDAC (énergivore, certes), la durée de fonctionnement n’a pas excédé les 4h07. Heureusement, une recharge complète s’opère en seulement 30 minutes dans le boîtier.

Un rendu sonore plaisant

Comme les FreeBuds 4i, qui les ont précédés, les Huawei FreeBuds 5i sont équipés de la réduction de bruit active. Si ces true wireless parviennent efficacement à gérer les bruits de fond constants, ils ne réussissent pas à réduire les sons les plus ponctuels, comme le bruit d’un collègue trop bavard dans l’open space ou les touches d’un clavier d’ordinateur. Dans l’ensemble, la réduction de bruit se montre convenable, mais il ne faut pas trop en attendre non plus. Trois niveaux d’ANC sont par ailleurs proposés, ainsi qu’un mode perception, qui permet d’écouter notre environnement sans avoir à ôter les écouteurs, et ce, grâce aux micros qui retranscrivent les sons extérieurs dans les transducteurs des écouteurs.

Enfin, pour ce qui est de leur partie audio, les FreeBuds 5i offrent globalement un rendu sonore plutôt plaisant avec une bonne mise en avant des basses fréquences et des médiums sans trop dénaturer le son. Ils sont plus précisément chacun dotés d’un transducteur dynamique de 10 mm, avec en prime une certification Hi-Res Audio Wireless grâce à leur compatibilité avec le codec LDAC. En plus du LDAC, on va également retrouver une compatibilité avec les deux codecs audio Bluetooth les plus traditionnels, à savoir le SBC et le AAC. Et pour couronner le tout, les FreeBuds 5i sont compatibles avec le Bluetooth multipoint, qui permet d’utiliser les écouteurs connectés simultanément à deux appareils.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Huawei FreeBuds 5i.

À lire aussi :

Meilleurs écouteurs sans fil pas chers : notre sélection en 2024

