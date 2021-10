Polar lance deux montres connectées destinées aux grands sportifs

Polar a dévoilé deux versions mises à jour de sa Grit X avec un design revu et l'arrivée du mode always on, les Polar Grit X Pro et Grit X Pro Titan.

Lorsqu’on pense aux montres connectées, les noms d’Apple, Samsung, Fitbit ou Fossil viennent rapidement en tête. Néanmoins, certains constructeurs proposent des montres encore plus spécialisées. C’est le cas de Polar, fabricant d’équipements sportifs et notamment de cardiofréquencemètres. Le fabricant a annoncé, la semaine dernière, deux nouvelles montres connectées conçues pour le sport, les Polar Grit X Pro et Polar Grit X Pro Titan.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2021 ?

Comme leur nom l’indique, ces deux nouvelles montres sont en fait des versions améliorées de la polar Grit X, lancée en avril 2020. Elles arborent donc un design très similaire à celui de la version précédente avec une lunette autour de l’écran et des boutons sur la droite et la gauche du boîtier. Néanmoins, la lunette fixe arbore désormais un marquage en degrés avec la position des différents points cardinaux pour l’utiliser comme une boussole. En plus de ce nouveau design, les Polar Grit X Pro et Polar Grit X Pro Titan ajoutent également une fonction logicielle avec la prise en charge de l’écran en mode always on. Même lorsque l’utilisateur ne consulte plus sa montre, il pourra ainsi afficher un cadran à l’écran.

Un modèle Titan en titane

Concernant les différences entre le modèle Grit X Pro et la version Grit X Pro Titan, il faut se pencher sur les matériaux utilisés pour le boîtier. Alors que la version Grit X Pro est conçue avec une lunette en acier inoxydable, le modèle Titan profite quant à lui d’une structure en… titane. C’est logique, c’est dans le nom. Ce matériau a l’avantage d’être plus robuste que l’acier, mais un peu plus léger. La Polar Grit X Pro Titan est également livrée avec un bracelet en cuir perforé. De quoi afficher un poids sur la balance de 53 grammes avec bracelet (41 g sans bracelet) contre 79 grammes avec bracelet (47 g sans bracelet) pour la Titan X Pro classique.

Pour le reste des caractéristiques, les deux nouvelles Polar Grit X Pro sont dotées d’un écran de 3 cm de diamètre affichant une définition de 240 x 240 pixels. Elles sont dotées d’une puce GPS, affichent une étanchéité WR100 jusqu’à 100 m de profondeur et peuvent être utilisées pendant 7 jours en mode montre ou pendant 40 heures en entraînement avec usage du GPS et du suivi du rythme cardiaque. Parmi les mesures de santé et de suivi sportif, outre l’itinéraire, les deux montres de Polar peuvent enregistrer jusqu’à 130 sports, analyser le sommeil et mesurer le dénivelé grâce à un altimètre.

La nouvelle montre Polar Grit X Pro est d’ores et déjà disponible au prix de 499 euros tandis que la version Titan s’affiche à un prix plus élevé, à 599 euros.