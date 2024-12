FrandroidOffreMoi un PC et un écran de la marque MSI

Le concours du calendrier de l’Avent continue sur Frandroid. Voici la case du troisième jour sous le signe de MSI. Voici comment gagner un PC et un écran de la marque MSI avec le concours #FrandroidOffreMoi.

Il est temps d’ouvrir la troisième case du calendrier de l’Avent de Frandroid. Elle contient un PC et un écran ultralarge de la marque MSI. Parfait pour continuer le concours #FrandroidOffreMoi.

Jour 3 : un PC et un écran ultralarge MSI

On connait MSI pour ses produits gaming très performant, mais la marque propose aussi une gamme de PC pour les professionnels.

En l’occurrence, le PC MSI NUC 1M-003EU est un mini-PC facile à intégrer dans n’importe quel bureau ou salon. Il est équipé d’un processeur Intel Core 3 100U, 8 Go de DDR5 et un SSD de 512 Go dans un tout petit boitier de 13 x 13 x 5 cm.

Il est associé à un écran MSI Pro MP341CQ proposant une diagonale de 34 pouces avec une définition de 3440 x 1400 pixels et un taux de rafraichissement de 100 Hz.

Sur X/Twitter

Pour participer sur Twitter (X), voici les règles. Il faut publier un tweet avec le hashtag #FrandroidOffreMoi. Mentionnez le compte @msifrance. Il faut aussi le suivre, ainsi que notre propre compte @Frandroid. Pensez aussi à retweeter et liker notre publication que vous pouvez retrouver en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Sur Instagram

Sur Instagram, il faut taguer deux amis en commentaires de notre post (en lien sur le bouton ci-dessous), et le liker. Ensuite il faut partager notre publication en story et suivre les comptes @frandroid_off & @msigaming_france.

Sur Facebook

Sur Facebook, il suffit de mentionner en commentaire deux amis qui voudraient recevoir ce joli lot.