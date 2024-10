Klipsch et Onkyo, ensemble pour un son vraiment immersif

La marque Klipsch a récemment annoncé la mise sur le marché de deux nouvelles barres de son, Flexus Core 100 et Flexus Core 200 ainsi que des enceintes surround pour les effets arrière, Flexus Surr 100 ainsi qu’un caisson de basses, le Flexus Sub 100, offrant une proposition modulaire, évolutive et totalement immersive avec le pack complet.

Spécialiste des enceintes et systèmes connectés, Klipsch est reconnu pour la qualité de ses produits et propose depuis presque 80 ans des enceintes exceptionnelles. Cela fait quelques années que le marque s’intéresse au Home Cinéma avec différentes gammes d’enceintes dans son catalogue répondant à toutes les attentes et tous les budgets. Dernièrement, elle a lancé deux barres de son.

Baptisée Flexus Core 100 et Flexus Core 200, elles peuvent bien entendu être utilisées seules. Le modèle Flexus Core 100 est un système 2.1 canaux compatible Dolby Atmos (mais pas DTS) proposant une entrée HDMI compatible eARC, une entrée optique, un port USB-C et une liaison sans fil Bluetooth.

Klipsch Flexus Core 100 // Source : Klipsch

Elle peut compter sur la présence de 2 haut-parleurs médiums/aigus de 5,7 cm de diamètre et de 2 woofers de 10 cm de diamètre à cône papier pour un son des plus chaleureux et précis. Ces derniers sont dirigés vers le haut.

Source : Klipsch

La barre de son mesure 71 cm de large et peut s’intégrer facilement devant n’importe quel téléviseur avec ses 7,6 cm de haut (12,7 cm de profondeur).

De son côté, le modèle Flexus Core 200 monte à 3.1.2 canaux et 112 cm de large avec les mêmes caractéristiques que la Flexus Core 100 ajoutant 2 haut-parleurs médiums/aigus supplémentaires orientés vers le plafond pour les effets idoines.

Source : Klipsch

Notez aussi en plus la présence d’un haut-parleur de type tweeter de 19 mm en position centrale, pour l’optimisation des dialogues qui embarque le fameux pavillon Tractrix, emblématique de la marque.

Klipsch Flexus Core 200 // Source : Klipsch

Des enceintes surround pour un son plus enveloppant

Si vous souhaitez aller plus loin dans l’immersion, Klipsch propose les deux enceintes surround Flexus Surr 100. Il s’agit de modèles sans fil qui s’associent immédiatement avec les deux barres de son. Il faut toutefois les brancher sur une prise électrique. Elles intègrent chacune un haut-parleur de 7,6 cm de diamètre et peuvent être simplement posées sur une console derrière le canapé ou être fixées sur des pieds prévus à cet effet.

Klipsch Flexus Surr 100 // Source : Klipsch

Et le caisson pour compléter l’ensemble

Enfin, pour un système audio vraiment complet, le caisson de basses Flexus Sub 100, aussi sans fil ne nécessite qu’une prise de courant à proximité pour fonctionner. Il est équipé d’un woofer de 25,4 cm de diamètre pour des basses profondes et un maximum de punch. Malgré son format compact, la marque promet une réactivité et une musicalité sensiblement identique à des modèles plus volumineux. Les barres de son peuvent supporter l’association de deux caissons, pour les pièces les plus grandes.

Tous les produits audio de la gamme Flexus sont le fruit de 3 années de recherche et de développement précise la marque et le partenariat d’Onkyo connu pour ses amplificateurs audio/vidéo. Rappelons que Klipsch et Onkyo appartiennent à la même maison mère, VOXX International Corporation qui compte aussi Pioneer et Integra dans ses rangs. Le système est configurable via l’application Connect Plus. On y trouve un égaliseur, la possibilité d’activer le mode Nuit et la sélection des différentes sources, en plus des moyens de contrôle offerts par la télécommande.

Disponibilité et prix des barres de son, enceintes surround et caisson de basses Klipsch Flexus

La barre de son Klipsch Flexus Core 100 est disponible pour un prix de 400 euros environ. Comptez sur un tarif de 500 euros pour le modèle Flexus Core 200. Les deux enceintes surround Klipsch Flexus Surr 100 sont proposées à un prix de 300 euros la paire tandis que le caisson de basses Klipsch Flexus Sub 100 est disponible pour 350 euros environ.

La barre de son Klipsch Flexus Core 300, les enceintes Surr 200 et le caisson Sub 200 à venir

Lors du prochain salon Paris Audio Vidéo Show qui ouvrira ses portes le 26 octobre prochain, Klipsch présentera sa nouvelle barre de son Flexus Core 300 ainsi que les enceintes surround Flexus Surr 200 et le caisson de basses Flexus Sub 200. La barre de son Flexus Core 300 est un modèle plus haut de gamme puisqu’elle embarque le système de calibration Dirac Live. Cette fonction permet de prendre en compte les caractéristiques acoustiques de la pièce pour un son optimal via une prise de mesure à travers un microphone.

Klipsch Flexus Core 300 // Source : Klipsch

Klipsch promet une configuration 5.1.2 canaux avec un total de 12 haut-parleurs. L’organisation est la suivante : 8 haut-parleurs médiums/aigus de 5,7 cm dont 4 orientés vers l’avant, 2 vers le haut et 2 vers les extrémités. On peut également compter sur la présence de 4 woofers de 10 cm et un tweeter (pavillon Tractrix) au centre pour les voix. De quoi profiter pleinement de tous les effets des bandes-son multicanaux.