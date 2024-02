PlayStation licencie en masse et ça sent très mauvais pour le PS VR 2

Sony va renvoyer 900 de ses employés dans le secteur du jeu vidéo. La réalité virtuelle semble particulièrement touchée avec la fermeture du London Studio.

La crise dans le jeu vidéo continue et touche cette fois les équipes de PlayStation. En janvier, son concurrent direct Microsoft avait notamment annoncé le licenciement de 1900 personnes à travers Xbox, Bethesda et Activision Blizzard.

Chez Sony, ce seront 900 personnes qui seront mises à la porte. Comme chez les autres studios qui licencient semaine après semaine, Sony estime que c’est un mal nécessaire pour assurer une croissance au groupe. Cela représente 8% des effectifs de la division PlayStation.

Les studios touchés

D’après Bloomberg, cette vague de licenciements n’épargne pas même les meilleurs studios PlayStation. Ainsi, on peut lire que Naughty Dog (The Last of Us), Insomniac (Marvel’s Spider-Man, Ratchet & Clank) et Guerrilla (Horizon) sont directement touchés par cette vague. La fuite de données chez Insomniac Games en 2023 avait déjà révélé comment le studio espérait négocier le minimum de licenciements auprès de PlayStation.

Mais l’équipe la plus touchée devrait être le London Studio. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un studio britannique de Sony. Il était notamment chargé du développement de jeux en réalité virtuelle pour le PlayStation VR. « Était » car Sony aurait décidé de fermer totalement ce studio. En 2022, le studio avait annoncé s’éloigner de la réalité virtuelle pour lancer un projet de jeu multijoueurs coopératif ambitieux pour la PS5.

Cette révélation survient quelques jours seulement après que Sony a promis de rendre son PlayStation VR 2 compatible avec le PC. Une conjonction de signaux qui peut laisser craindre un abandon du casque par Sony seulement un an après son lancement. La feuille de route des jeux PlayStation Studio pour le PS VR 2 est pour ainsi dire vide. Une compatibilité avec le PC pourrait être la voie de garage trouvée par Sony pour contenter les utilisateurs avant de mettre son casque au placard.

La fermeture de London Studio pourrait toutefois être la conséquence d’un autre changement stratégique pour Sony. Il y a plusieurs années, la firme était très ambitieuse avec ses projets de jeux services multijoueurs, avant de faire machine arrière depuis plusieurs semaines. Naughty Dog a par exemple annoncé récemment l’abandon de son projet de jeu multijoueur dans l’univers de The Last of Us. Il y a quelque mois, le studio Bungie, connu pour le jeu service Destiny, avait été touché par une autre vague de licenciements.

Sony a récemment revu à la baisse ses estimations de vente de consoles PlayStation 5 pour l’année à venir, ce qui a entrainé une chute du prix de l’action en bourse. L’activité jeu vidéo est la première source de revenue du groupe Sony depuis plusieurs années.