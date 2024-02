PS VR 2 : Sony PlayStation vient d’annoncer la bonne nouvelle qu’on attendait

Très bonne nouvelle, Sony annonce travailler sur une compatibilité du PlayStation VR 2 avec le PC. Il deviendra alors un casque très recommandable.

Le PlayStation VR 2 fête son premier anniversaire. Lors de sa sortie, le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5 ne nous a pas réellement convaincus. Non pas que ce soit un mauvais casque de VR. Bien au contraire, techniquement, il s’agit de l’un des meilleurs casques du marché. Et pourtant, sa compatibilité limitée à la PS5 et sa faible ludothèque, toujours vérifiable 12 mois après son lancement, ne nous permettaient pas de vraiment le recommander.

De façon complètement inattendue, et au détour d’une mention dans un simple article sur le blog officiel de PlayStation, la marque vient peut-être d’annoncer le changement salvateur pour son casque haut de gamme.

La compatibilité officielle avec le PC arrive

On peut en effet lire la déclaration suivante sur le blog de PlayStation.

De plus nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes en train de tester la possibilité pour les joueurs PS VR2 d’accéder à de nouveaux jeux sur PC, afin d’offrir encore plus de variété en plus des titres PS VR2 disponibles via la PS5. Nous espérons rendre cette fonction disponible en 2024, alors restez à l’écoute !

Vous avez bien lu, Sony devrait rendre le PS VR 2 compatible avec le PC dès 2024. Suite logique d’un constructeur qui édite de plus en plus de ses jeux sur Steam. Depuis près d’un an, les bidouilleurs en tout genre tentent de forcer une compatibilité avec le PS VR 2 sur PC, sans vraiment parvenir à un résultat parfait. C’est une très bonne nouvelle que d’apprendre qu’un support officiel sera proposé.

Plus besoin d’attendre une sortie d’Half-Life Alyx sur PS5 pour espérer profiter des fonctions de l’excellent casque de Sony, il faudra donc attendre la compatibilité du PS VR 2 directement avec Steam. Sony ne s’aventure pas à promettre fermement une mise à jour pour 2024, mais la première étape est là.

Rappelons que le PlayStation VR 2 propose notamment deux excellents écrans Oled 4K avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et un support du HDR. Les manettes fournies bénéficient des technologies de la DualSense comme le retour haptique précis ou les gâchettes adaptatives. Enfin le casque intègre un système de suivi du regard permettant un rendu foveal, de quoi optimiser les performances des jeux.

Autant dire que le PS VR 2 montera tout en haut de nos recommandations, le jour où cette mise à jour sera disponible.