X-Men, ventes sur Steam, futur de PlayStation : ce que le leak gigantesque d’Insomniac Games révèle

Plus de 1,6 To de documents appartenant à Insomniac Games ont été publié sur le dark web. Un leak d'une ampleur jamais vue dans l'histoire du jeu vidéo, qui dévoile beaucoup d'informations confidentielles sur les développeurs de Spider-Man, Wolverine et Ratchet & Clank.

Le jeu vidéo a connu son lot de leak géant, en particulier dans l’histoire récente avec GTA 6 et les prochaines consoles Xbox de Microsoft. C’est au tour du studio Insomniac Games (Spider-Man, Ratchet & Clank) d’en faire les frais. Le studio a été victime d’une attaque par ransomware de la part du groupe Rhysidia. Faute d’un paiement de la rançon, le groupe a publié sur le dark web quelque 1,67 To de documents internes au studio.

Des documents très confidentiels

Avec 1,67 To de données, vous avez forcément une quantité très impressionnante de documents et de fichiers : plus de 1,3 million de fichiers pour être exact. Frandroid a pu en consulter la liste et certains documents.

Dans ce vaste trésor de guerre, on retrouve les documents confidentiels des employés d’Insomniac Games via les données des ressources humaines. On retrouve des documents sur des publications de prévention en interne de l’entreprise comme la prévention contre le cancer du sein, des captures d’écran de la messagerie Slack, des versions internes de jeux en développement, du contenu de référence pour les artistes. Bref, il y a à boire et à manger.

Les pièges à éviter

Il est rarissime pour le grand public d’avoir accès à ce genre de documents internes. Lorsque l’on n’est pas un développeur ou un créateur dans l’industrie, il est facile de tomber dans certains pièges. Par exemple, inutile de trop s’attarder sur des images des jeux en cours de développement. C’est l’enseignement du leak de GTA VI, il ne faut tirer aucune conclusion de ce genre d’images. Elles sont intéressantes à titre de documentation pour du making off, mais ne reflètent vraiment pas ce que le jeu pourrait donner lors de sa commercialisation. Aussi, partager ces images revient à déposséder les développeurs d’un travail sur lequel il distribue de leur passion (rémunéré).

Nous ne partagerons donc pas ici des images de jeux en cours de production chez Insomniac Games. Il y aurait toutes les chances pour que nous, et vous, ne puissiez pas les interpréter correctement. Respectons aussi l’envie des développeurs de créer la surprise lorsqu’ils seront prêts à partager leurs travaux.

X-Men, le GOTY 2026, ce que l’on apprend

Mais il y a tout de même des documents que l’on peut analyser et partager ici. Ceux qui dévoilent des informations confidentielles sur les relations économiques entre Insomniac Games, Marvel et Sony PlayStation. Qui permettent de découvrir la feuille de route du studio et d’obtenir plus d’informations sur l’industrie du jeu vidéo en général. Voici un résumé des informations les plus juteuses à décortiquer de cette fuite.

La feuille de route d’Insomniac Games

On découvre dans une présentation interne les futurs jeux prévus par Insomniac Games. Ce document date du mois de juillet 2023, il est donc plutôt récent. Il faut garder en tête toutefois qu’une stratégie peut toujours changer. Sony a, par exemple, récemment, abandonné le développement de The Last of Us Online. Plus on va sur du long terme, plus il y a de chance pour que les plans du studio évoluent.

On peut y lire que Insomniac Games travaille sur un nouveau jeu non annoncé pour 2025 : Venom. Il s’agirait d’un épisode intermédiaire pour préparer un futur Spider-Man 3 à paraitre en 2028. Il aurait donc le même rôle que l’épisode Miles Morales qui a fait le pont entre Spider-Man 1 et Spider-Man 2.

En parallèle de ces jeux, Insomniac Games prépare le lancement de Wolverine pour 2026, qui devrait permettre de mener à un jeu X-Men prévu à l’horizon 2030.

Enfin, si visiblement Insomniac est très investi dans l’univers Marvel, le studio préparerait quand même un nouveau jeu Ratchet & Clank pour 2029.

En moyenne, le studio voudrait donc sortir un jeu tous les deux ans et monter en force pour en sorte trois sur trois années entre 2028 et 2030. Cette période devrait correspondre au lancement de la PlayStation 6.

On découvre au passage la façon dont le studio peut répartir ses forces en interne pour arriver à mener de front tout ces projets. La firme aimerait aussi lancer une nouvelle licence qui ne serait visiblement pas issue de Marvel.

X-Men sera une exclusivité : les détails

Dans un autre document, on peut lire les conditions acceptées par Sony, Insomniac et Marvel pour l’exclusivité de la licence X-Men sur PlayStation. On apprend qu’aucun jeu X-Men premium ne peut sortir de la part de Marvel sur PC, console ou en streaming d’ici à 2035 sans que ce ne soit un jeu Insomniac. Par ailleurs, les personnages X-Men ne pourront pas apparaitre de façon avantageuse dans des jeux compétitifs. Le mémo donne l’exemple du personnage Wolverine qui serait exclusif à la console Xbox dans un jeu Ultimate Alliance.

Marvel conserve les droits sur la réédition de vieux jeux des années 90 ou des jeux à destination des enfants. Mais même ces jeux ont des contraintes, ils ne peuvent pas sortir dans une fenêtre de 45 jours autour d’un jeu Marvel Insomniac Games.

Ce contrat passe par des commissions particulièrement salées pour Marvel qui touchera jusqu’à 26% sur les ventes de jeux physiques, et 18% sur les jeux en numérique. Par ailleurs, les bundle de hardware, c’est-à-dire quand un jeu est vendu avec la console, laissent aussi à Marvel une commission à hauteur de 35 à 50% sur le prix de gros.

Les ambitions d’Insomniac Games avec Wolverine

Nous n’allons pas publier des images du jeu Wolverine en cours de production, mais on en apprend quand même plus sur l’ambition du studio autour de son futur jeu. On y lit notamment que le studio se voit gagner le prix du jeu de l’année 2026 pour le jeu Wolverine. Pour cela, il souhaite apprendre des erreurs commises pendant la production des derniers jeux et en particulier de Spider-Man 2. Par exemple, le studio souhaite moins s’éparpiller en terme d’arcs scénaristiques et de personnages, pour se concentrer autour de seulement trois personnages.

Côté technique, le jeu tournera avec une évolution du moteur de Spider-Man 2. On y comprend aussi que le studio a rencontré des difficultés avec la technologie de rendu des symbiotes, ce qui a causé quelques retards pendant la production. Pour Wolverine, le studio veut donc faire plus attention pendant la production pour atteindre les évolutions souhaitées. Par exemple, les développeurs souhaiteraient travailler sur le rendu des muscles du personnage de Wolverine et la transformation physique, en raison de son pouvoir de régénération rapide.

Insmoniac a travaillé sur un jeu multijoueur Spider-Man

On sait que Sony a beaucoup expérimenté avec l’idée de lancer des jeux multijoueurs capables d’être suivi et rémunérateur sur le temps long. Chez Insomniac Games, ce projet portait visiblement le nom Spider-Man The Great Web. Le titre n’apparait plus sur la feuille de route, ce qui laisse penser qu’il a été abandonné.

Il était décrit comme un concurrent potentiel pour GTA Online où les joueurs pouvaient incarner des héros de l’univers Spider-Man.

Les ventes de jeux PlayStation sur Steam

La fuite ne concerne pas seulement Insomniac Games, mais aussi Sony au sens large. On découvre par exemple les chiffres de ventes des jeux PlayStation Studios sur Steam.

Les ventes de jeux PlayStation Studios semblent encore assez faibles sur PC, compte tenu de la popularité de ces titres sur consoles. Par exemple, Spider-Man ne s’est vendu qu’à 1,3 million d’exemplaires en 6 mois sur Steam. Sony note toutefois que les ventes se font sur le long terme.

Le rachat d’Activision Blizzard vu par Sony

Le rachat d’Activsion Blizzard par Microsoft a fait l’effet d’un vrai séisme dans l’industrie du jeu vidéo. Sans surprise, on peut en lire les effets dans les présentations internes de Sony. D’après Sony, ce rachat représente une vraie menace à l’horizon 2027 que ce soit sur la vente de console ou les systèmes d’abonnement.

Sony indique aussi qu’il ne croit pas au modèle économique du Xbox Game Pass de Microsoft. Le fait de proposer des jeux premium continuellement dans un service d’abonnement n’est pas couvert par les mensualités payées par les joueurs. Par ailleurs, la firme ne croit pas au grand écosystème couvrant à la fois le PC, la console et le mobile. Elle souhaite donc continuer de miser sur ses propres jeux à haut budget et commercialisés à plein tarif.

L’exploration continue

Voici en l’état les premiers documents que nous avons pu lire dans cette très large fuite de données et dont les informations semblent pertinentes à une meilleure analyse de l’industrie du jeu vidéo et des stratégies de ses géants. Frandroid va tâcher de continuer ce travail d’analyse et cet article sera mis à jour si d’autres révélations sont découvertes.