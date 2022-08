PlayStation DualSense Edge : après son Game Pass, Sony lance sa manette Élite

Sony profite de l'ouverture de la Gamescom pour dévoiler une manette haut de gamme, une vraie rivale de la manette Xbox Elite. Voici la PlayStation DualSense Edge.

On savait le projet en cours dans les bureaux de Sony, le voici officialisé. Sony a présenté à soirée d’ouverture de la Gamescom une manette DualSense « Pro » et haut de gamme. Nommée DualSense Edge, cette manette sans fil se veut plus performante et personnalisable.

Une rivale pour la Xbox Elite Series

Sony suit ici une stratégie qui a porté ses fruits du côté de Xbox, et dans une moindre mesure de Nintendo. Les deux fabricants proposent en effet des manettes en option avec maximum de fonctionnalités. Nous avions été plutôt convaincus par la manette Xbox Elite Series 2 en 2019 dont on attend maintenant un successeur.

La manette garde évidemment tous les avantages de la DualSense comme les vibrations précises, les gâchettes adaptatives ou le gyroscope.

La DualSense Edge propose surtout plus de personnalisation avec la possibilité de modifier les associations entre touches et actions. La sensibilité des sticks est également ajustable ainsi que les deux gâchettes adaptatives. Ces options, vous pouvez les enregistrer dans plusieurs profils pratique pour avoir plusieurs réglages selon les jeux.

Comme la Elite Series 2, vous pourrez changer les sticks et ajuster les boutons supplémentaires à l’arrière. La ressemblance va jusqu’à la boite de transports fournie avec la manette qui sera capable de charger l’appareil en USB-C, à l’instar de la manette Microsoft.

Sony n’a pas donné tous les détails sur sa manette pour le moment. Reste à en découvrir plus sur la sortie de cette manette, et bien entendu son prix. À titre de comparaison, la manette Xbox Elite Series 2 a été lancée à 169 euros. Les fabricants comme Scuf proposent aussi des modèles haut de gamme. Nous avons testé la Scuf Reflex pour PlayStation à 219,99 euros.

