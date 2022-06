PS5 : une manette DualSense « Pro » serait en approche

Selon Tom Henderson du site Try Hard Guides, Sony plancherait sur une nouvelle manette pour sa PlayStation 5. Une DualSense « Pro » qui se rapprocherait davantage dans l’esprit de la manette Xbox Elite Series.

Depuis son lancement, la PlayStation 5 n’eut longtemps que la manette DualSense à son service (et vos vieilles DualShock4 si vous vouliez). Il faut dire que celle-ci a apporté à la console de Sony quelques innovations bien trouvées comme les gâchettes adaptatives ou le retour haptique. Mais elle pêche encore sur de nombreux points comme l’autonomie ou encore son manque de possibilités pour les joueurs plus avancés.

Scuf a récemment sorti la Scuf Reflex, une manette avec des palettes au dos, des profils configurables et des grips (test à venir sur Frandroid). Malgré son prix élevé, c’est à l’heure actuelle la plus « Pro » des manettes disponibles pour PS5, avec une déclinaison Scuf Reflex FPS pour les plus pointus.

Une manette PS5 enfin pensée pour les joueurs exigeants

Mais cela pourrait bientôt changer. Selon le toujours très bien informé Tom Henderson, insider qui livre ses informations sur le site Try Hard Guides, Sony aurait dans ses cartons une nouvelle DualSense plus performante. Sous le nom de code « Hunt », se cacherait une véritable manette Pro pour la PS5. Et elle serait même présentée sous peu, avance-t-il citant des sources bien informées.

La manette Scuf Reflex // Source : FRANDROID – Anthony WONNER Le dos de la manette Scuf Reflex avec ses palettes // Source : FRANDROID – Anthony WONNER

Parmi les nouvelles fonctions attendues, il annonce notamment des sticks analogiques amovibles qui peuvent être ainsi changés ou remplacés, des boutons à l’arrière comme des palettes que l’on trouve chez Scuf ou Nacon, ou encore des trigger stops pour mieux sentir les différents niveaux des gâchettes adaptatives. De plus, des grips amovibles seraient également fournis pour une meilleure prise en main. Tout ce qu’on retrouve sur la Scuf Reflex actuelle ou encore sur la Xbox Elite Serie 2 clairement dans le viseur de Sony qui ne dispose pas d’une manette pour les joueurs les plus exigeants et endurcis.

Tom Henderson explique avoir eu accès à des visuels d’un possible prototype en cours d’élaboration chez Sony –clichés qu’il n’a pas pu publier à la demande de sa source. La DualSense « Pro » ressemblerait visuellement à la manette actuelle et serait appelée « manette PS5 Pro ».

Des mises à jour logicielles importantes seraient prévues pour donner sa pleine mesure à la nouvelle venue. Selon les sources de l’insider, elle devrait être « très bientôt » dévoilée. Une information cohérente avec les dernières rumeurs qui font état d’une présentation dans les prochaines semaines de Sony afin de dévoiler plusieurs produits.

