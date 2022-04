La manette DualSense de PlayStation se met à jour sur les PC Windows

PlayStation a déployé un firmware pour sa manette DualSense afin de la rendre encore plus pertinente sur les PC Windows 10 et Windows 11. Cela devrait notamment améliorer ses performances pour les multiples jeux qui peuvent profite

Pour ne pas laisser le marché PC à la seule Xbox Series Controller ou à la Xbox Elite Series, Sony continue d’améliorer sa formidable manette DualSense loin de la seule PS5.

PlayStation a ainsi annoncé le déploiement d’un nouveau firmware pour améliorer les performances de la DualSense sur PC.

Pas de prise en charge des gâchettes adaptatives automatique

Ainsi les utilisateurs de PC Windows 10 et Windows 11 vont profiter de meilleures performances de la manette au niveau de sa compatibilité. Attention, cela n’ajoute pas automatiquement la prise en charge des gâchettes adaptatives et du retour haptique à tous les jeux PC. Cela reste à la discrétion des développeurs des jeux.

Sur sa page support, Sony ne précise pas la nature des améliorations apportées.

Jusqu’à présent, on compte encore peu de titres qui profitent pleinement des points forts de la DualSense. Notons Assassin’s Creed Valhalla, Metro Exodus : Enhanced Edition, God of War ou encore Deathloop, mais c’était bien souvent jusque-là en connectant la manette en USB au PC et non en utilisant la connexion Bluetooth.

Quelques jeux PC compatibles avec les fonctionnalités DualSense

Metro Exodus : Enhanced Edition

Assassin’s Creed Valhalla

God of War

Deathloop

Far Cry 6

F1 2021

Call of Duty : Cold War

Call of Duty Vanguard

Genshin Impact

Rainbow Six Siege

Control

Ces jeux peuvent prendre en charge les gâchettes adaptatives et/ou le retour haptique. Mais il faut pour cela connecter votre manette au PC via le câble USB.

Comment mettre à jour sa manette DualSense ?

Installez l’application de la manette sans fil DualSense sur votre PC Windows.

Une fois demandée, téléchargez le firmware pour mettre à jour votre manette.

Raccordez votre manette au PC à l’aide d’un câble USB. Suivez les instructions à l’écran pour démarrer la mise à jour.

