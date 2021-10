Les Tesla Model S et Model X sont encore retardées en Europe, mais de combien de temps ?

Annoncées à l'automne 2020, les nouvelles Tesla Model S et Model X peinent à sortir de l'usine du constructeur. Prévues à la base pour la fin de l'année 2021 en France, puis début 2022, Tesla prévient qu'il faut désormais s'attendre à ce qu'elles n'arrivent pas avant la fin de l'année 2022.

C’est une mélodie à laquelle il faut malheureusement s’habituer : les Tesla Model S et Model X sont retardées, encore et toujours. Après plusieurs hausses de prix successives et des retards localisés aux USA, Tesla a fini par afficher une date de livraison prévisionnelle corrigée pour tous les autres marchés, et la France n’y échappe pas.

Deux ans sans aucune Model S ou Model X vendue en Europe

Après l’annonce des millésimes 2021 des véhicules premium du constructeur, la production des anciennes Tesla Model S et Model X fut stoppées en septembre 2020. Depuis, plus aucune n’est arrivée sur le continent européen : ainsi, cela fait déjà plus d’un an que Tesla a cessé de vendre ses vaisseaux amiraux en France. Les annonces d’aujourd’hui montrent que nous ne sommes probablement qu’à la moitié du chemin, avec désormais une date de livraison affichée sur le configurateur en ligne à « Fin 2022 ».

Les clients qui ont commandé leur Model S à la fin de l’année 2020 ne sont donc pas au bout de leur peine, même s’ils peuvent se consoler en ayant un bon de commande avec un tarif inférieur à celui proposé aujourd’hui. Le prix de départ est en effet aujourd’hui affiché à 99 990 euros, contre 89 990 euros avant le 4 août 2021.

Bien que les livraisons aient commencées outre-Atlantique, il est clair que Tesla peine à suivre la cadence pour livrer tous ses clients en temps en en heure.

Le Model X toujours invisible

Si les Tesla Model S sont bel et bien livrées à des clients aux USA depuis quelques mois, le SUV Model X, quant à lui, reste aux abonnés absent, plus d’un an après les premières commandes. Tesla n’a pas officiellement communiqué à ce sujet, mais les spéculations sur les difficultés sur les chaînes de production, et sur l’approvisionnement à Fremont en Californie vont bon train.

Les acheteurs potentiels du luxueux Model X souhaitant commander le véhicule au tarif situé entre 110 000 et 140 000 euros devront eux aussi s’armer de patience jusqu’à la fin de l’année 2022, au minimum. La seule solution si ces clients veulent rester chez Tesla, c’est de se rabattre sur les deux modèles disponibles actuellement : la Model 3 et la Model Y. Mais ce sont des voitures d’un segment différent, qui ne conviendront pas nécessairement à ceux qui recherchaient les véhicules les plus haut de gamme.