Tesla Model S : son prix augmente encore en France sans aucune explication

Annoncée en grande pompe en septembre 2020, la nouvelle Tesla Model S se fait toujours attendre sur le vieux continent. Bien qu'elle n'arrivera pas avant six mois, Tesla continue d'augmenter son prix, pour désormais frôler les 100 000 euros.

Le 11 juin dernier, nous vous rapportions l’augmentation de prix de la Tesla Model S Plaid de 10 000 euros, il y a seulement huit semaines. À ce moment là, la version Grande Autonomie était disponible en commande pour 89 990 euros, soit 10 000 euros de moins qu’aujourd’hui. Mais à quoi joue Tesla ?

La bonne affaire des acheteurs de la première heure

Ceux qui ont craqué et commandé une Tesla Model S Grande Autonomie, avant ce 4 août, ont eu le nez fin. En effet, Tesla a pour habitude de ne pas répercuter les hausses de prix entre la date de commande et la livraison finale. Pour rappel, la précommande nécessite de ne payer que 100 euros pour valider la commande d’un véhicule qui coûte 1000 fois plus cher.

Les délais sont encore longs et d’autres ajustements tarifaires peuvent encore avoir lieu, mais on a désormais une entrée de gamme très chère payée pour le vaisseau amiral du constructeur. Avec un prix de départ de quasiment 100 000 euros, l’écart avec la Model S Plaid est réduit à 30 000 euros, contre 40 000 euros il y a deux mois.

Cela pourrait indiquer une volonté de Tesla de ne pas trop mettre en avant la version Grande Autonomie, sur laquelle les marges sont moins importantes. Pour rappel, la principale différence entre les deux est la présence d’un troisième moteur dans la version Plaid, permettant des performances exceptionnelles pour une berline familiale.

Comme Tesla fabrique ses propres moteurs, le groupe américain arrive à en tirer des marges importantes, bien plus que sur les batteries par exemple, qu’il ne fabrique pas encore. Ainsi sur la différence de 30 % entre une version Grande Autonomie et une version Plaid, la marge doit être sensiblement différente. Tesla a certainement un grand intérêt à pousser les acheteurs à se diriger vers la version la plus onéreuse.

Sur le Tesla Model X, l’écart entre les versions Grande Autonomie et Plaid n’est plus que de 10 000 euros, avec des prix de départ affichés respectivement de 109 990 et 119 990 euros. Comment Tesla peut-elle justifier un Model X Plaid moins cher qu’un Model S Plaid aujourd’hui, nul ne sait…