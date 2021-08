Tesla : la pénurie de composants entraîne d’importants retards de livraison

Avec une demande grandissante et une tension jamais vue sur l'approvisionnement en composants, recevoir une Tesla avant la fin de l'année semble être difficile. Le constructeur a mis à jour les délais de livraisons pour plusieurs modèles, certains basculant déjà à 2022.

Aux États-Unis, le constructeur californien vient de mettre à jour le configurateur en ligne de la Tesla Model 3, avec des dates qui n’en finissent pas de s’allonger. En commandant aujourd’hui une Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus, elle n’arrivera pas avant l’année prochaine, soit autour de 5 mois d’attente. Des délais inédits qui s’expliquent par la tension actuelle inédite dans l’approvisionnement de composants.

Outre la demande qui ne faiblit pas pour les véhicules de la marque, Tesla a concédé – via un tweet de son PDG – que l’approvisionnement de certaines puces était très limité, ce qui oblige le constructeur à repousser la plupart de ses livraisons.

Tesla makes cars for export in first half of quarter & for local market in second half.

As publicly disclosed, we are operating under extreme supply chain limitations regarding certain “standard” automotive chips.

Most problematic by far are Renesas & Bosch.

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2021