Tesla, nouveau record de livraisons : à quel point les Model 3 et Model Y boostent ses ventes ?

Au troisième trimestre de l’année 2021, Tesla a décroché un nouveau record de production et livraisons. En trois trimestres, le constructeur californien fait déjà mieux que sur l’ensemble du cru 2020. Il peut remercier ses Model 3 et Model Y.

Et dire que Tesla a frôlé la faillite en 2018. Aujourd’hui, le fabricant de voitures électriques est tout bonnement dans une forme olympique en enchaînant les records de production et de livraisons depuis plusieurs trimestres déjà. Sur le troisième de l’année 2021, un nouveau plafond de verre a été brisé.

Au total, 9275 Model S et Model X ont été livrées dans le monde (8941 produites), contre 232 025 Model 3 et Model Y envoyées à des clients (228 882 produites). Pour un total de 241 300 véhicules branchés écoulés depuis le début de l’année (237 823 produits). C’est simple : ces chiffres dépassent déjà ceux de 2020 (509 537 Tesla construites).

Model 3/Y : près des 98 % des ventes

Malheureusement, le fabricant américain ne dissocie toujours pas les données des Model 3 et Model Y. Difficile, donc, de se faire un avis clair et précis sur le succès du SUV compact. En espérant que le millésime 2022 lui fasse changer d’avis pour distinguer comme il se doit ses deux véhicules phares.

En prenant de la hauteur sur l’ensemble de l’année 2021, le bilan est déjà excellent : Tesla comptabilise 624 582 voitures électriques produites, pour 627 350 livraisons, si l’on additionne tous les chiffres publiés sur son site. Mais ce qui interpelle le plus, c’est bien la part des Tesla Model 3 et Model Y dans ce total.

Le binôme constitue à lui seul 97,9 % des livraisons, contre seulement 2,1 % pour la Model S et Model X. Cette domination nette et sans bavure s’explique notamment par le fait que les versions 2021 de cette grande berline et de ce gros SUV ont accusé un sacré retard au démarrage. Encore aujourd’hui, en France, une Model S commandée est livrée pour mi-2022.

Le seuil à 1 million ?

La Model Y, de son côté, représente une réponse idéale aux familles souhaitant un véhicule électrique confortable et spacieux. La Model 3, que l’on ne présente plus, reste l’entrée de gamme absolue du catalogue Tesla, qui n’hésite pas à jouer sur son tarif pour lui faire profiter de bonus écologiques — c’est le cas en France avec la SR+ à moins de 45 000 euros.

Tesla va-t-il atteindre le million de véhicules produits et/ou livrés en 2021 ? Probablement pas, puisqu’il lui faudrait par exemple écouler 372 650 exemplaires pour chatouiller ce seuil. Un seuil qui paraît encore hors de portée, mais qui pourrait être franchi dans le courant de l’année 2022 si Tesla continue sur cette lancée.