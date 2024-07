Voici la nouvelle voiture électrique d’Opel, disponible à moins de 30 000 euros avec sa recharge rapide

Quelques mois après sa révélation, l’Opel Frontera électrique (cousin de la Citroën ë-C3 Aircross) dévoile enfin sa gamme et ses tarifs. Le SUV électrique low-cost démarre à partir de 29 500 euros et est éligible au bonus écologique de 4 000 euros.

Si le prix des voitures électriques dissuade encore de nombreux automobilistes, les choses sont tout doucement en train de changer. En effet, les tarifs sont peu à peu en baisse au fil des années.

Moins de 30 000 euros pour le SUV électrique

Cela grâce à la chute du cours du lithium, mais également à la guerre des prix très intense qui oppose une grande partie des constructeurs, et ce depuis le début de l’année dernière. Et selon BYD, cette dernière devrait encore devenir plus intense au fil des années. C’est ainsi que les marques sont de plus en plus nombreuses à vouloir se lancer sur le créneau des petites voitures ultra-abordables, sous la barre des 30 000 euros. On pense bien sûr à Renault avec sa R5 E-Tech mais également à Citroën, dont nous avons récemment essayé la nouvelle ë-C3.

Mais ce n’est pas tout, car un autre constructeur veut aussi sa part du gâteau. Il s’agit d’Opel, qui a dévoilé au mois de mai son SUV très abordable, qui prend le nom de Frontera. Ce dernier chasse directement sur les terres de la Dacia Spring, mais également de la nouvelle Citroën ë-C3 Aircross récemment officialisée. La firme allemande promettait un ticket d’entrée affiché sous les 30 000 euros. Mais où en est-ont ? Et bien justement, la petite voiture zéro-émission (à l’échappement) démarre enfin sa commercialisation et dévoile ses tarifs.

Et pour cause, il est désormais possible de passer commande pour un exemplaire, en se rendant directement sur le site du constructeur au Blitz. Il faut compter 29 500 euros pour vous offrir la variante électrique dans sa finition la moins chère baptisée Edition. Mais a quoi a t-on le droit sur cette version d’entrée de gamme ? A vrai dire, la dotation technologique est déjà relativement généreuse, puisqu’elle inclut notamment l’aide au stationnement arrière, les phares à LED et la climatisation manuelle. Évidemment, à ce prix-là, il ne faut pas non plus s’attendre à une liste trop fournie.

À bord, la voiture est également livrée avec un combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces et une station d’accueil pour smartphone. Pas d’écran tactile donc, même si le SUV est vendu avec une prise USB-C à l’avant pour brancher son téléphone. Il faudra alors opter pour la finition GS pour bénéficier de l’écran de 10 pouces Pure Panel, qui inclut également la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, de même que la recharge pour smartphone par induction.

Une fiche technique intéressante

Au total, seulement deux finitions sont proposées dans le catalogue du petit SUV électrique, qui risque d’avoir fort à faire face à la concurrence chinoise grandissante. La version la plus chère enrichit sa dotation de deux ports USB-C supplémentaires dans le poste de conduite, mais également de l’air conditionné automatique mono-zone, sans parler des vitres arrière surteintées. En revanche, du côté des aides à la conduite, le nouvel Opel Frontera n’ajoute pas grand-chose, hormis les rétroviseurs extérieurs chauffants et électriques.

Cette variante plus haut de gamme démarre à partir de 31 500 euros en électrique, ce qui lui permet, comme pour la finition Edition d’être éligible au bonus écologique de 4 000 euros. Il est également possible de profiter du SUV avec une offre en location longue durée, à partir de 197,17 euros par mois, après un premier loyer de 8 994,50 euros. Il est également possible de bénéficier d’une remise de 3 000 euros selon certaines conditions, comme l’indique le site du constructeur allemand.

Sous son capot, le SUV électrique embarque un petit moteur électrique de 113 chevaux, le même que celui de la Citroën ë-C3, associé à une batterie affichant une capacité de 44 kWh. De quoi offrir à ce dernier une autonomie maximale de 305 kilomètres selon le cycle WLTP, alors que les automobilistes veulent au moins 400 kilomètres en moyenne. Cependant, une version atteignant ce chiffre serait également en préparation avec une batterie plus grande. Enfin, la recharge se fait de 20 à 80 % en seulement 26 minutes, à une puissance maximale de 100 kW en courant continu, comme sur la Peugeot e-208 par exemple.

Les premières livraisons sont prévues dans le courant du mois de janvier prochain. En parallèle, Opel travaille également sur le développement d’une voiture encore moins chère, affichée sous les 25 000 euros.