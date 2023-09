Avec son Q4 e-tron, Audi abat son grand chelem de technologies

La concurrence fait rage sur le marché de l’électrique. Comment se démarquer ? Avec le Q4 e-tron, Audi a fait le choix d'intégrer le plein de technologies pionnières et haut de gamme.

Pour son arrivée sur le marché de l’électrique, Audi a d’abord misé sur le haut de gamme avec un grand SUV et une berline tout droit sortie d’un film de science-fiction. Mais quand il a fallu élargir la gamme par le bas, pas question de faire de compromis. La preuve avec le Q4 e-tron.

Esthétiquement, le SUV compact adopte une identité visuelle forte. Et il suffit de croiser son regard pour comprendre que la marque aux anneaux n’a pas lésiné sur la technologie embarquée. Jusqu’à intégrer une première mondiale.

Un physique de concept-car

Avant de se plonger dans cette pléthore de technologies, rappelons les bases de ce Audi Q4 e-tron dont vous connaissez sans doute déjà les cousins : le Volkswagen ID.4 et le Skoda Enyaq iV. Il partage avec eux la plateforme MEB spécifiquement développée pour les véhicules zéro émission. Mais en y ajoutant la touche premium propre au constructeur allemand.

Comme son nom l’indique, l’Audi Q4 e-tron vient se glisser tout pile entre les Q3 et Q5 de la gamme thermique. Tout en proposant le meilleur des deux mondes : la taille de l’habitacle du Q5 dans un volume extérieur plus proche du Q3. C’est bien là l’un des nombreux points forts de l’électrique.

Un regard que l’on n’oublie pas

En croisant l’Audi Q4 e-tron, il est difficile de rester insensible à son regard. Pourquoi ? Tout simplement parce que ses phares embarquent une première mondiale : la possibilité de choisir parmi quatre signatures lumineuses différentes. De quoi proposer plusieurs personnalités à ce Q4 e-tron, directement depuis l’écran central, sans même avoir à changer de voiture.

Si ce système à LED joue sur l’esthétique de la voiture, il s’ajoute à la technologie de pointe Matrix LED qui se met au service de la sécurité. Elle permet d’éclairer la route de la manière la plus claire possible, sans aveugler les autres usagers. Par quel stratagème ? Grâce à des millions de « pixels » qui permettent au flux lumineux de s’adapter en temps réel à ce que la voiture détecte. Ainsi, si une voiture arrive en face, les rayons des feux qui pointent vers elle sont automatiquement désactivés, tout en continuant d’éclairer de manière optimale tout autour.

Le plus grand écran dans une Audi

À bord, l’ambiance technologique propre à Audi ne fait pas défaut dans ce Q4 e-tron. On retrouve évidemment l’instrumentation numérique avec un écran de 10,25 pouces, le désormais fameux Virtual Cockpit derrière le volant, configurable selon ses envies.

Quant à l’écran central, avec ses 11,6 pouces, c’est tout simplement le plus grand jamais intégré dans une Audi. Il permet aussi bien d’accéder à toutes les fonctions d’infodivertissement qu’à la navigation, avec la très belle cartographie Google avec vue satellite.

La réalité augmentée au service de la conduite

Imaginez : vous conduisez, et les informations de conduite ou de navigation s’affichent dans votre champ de vision, comme si elles flottaient dans l’air. Plus besoin de détourner le regard. Eh bien, c’est exactement ce que se propose de faire l’Audi Q4 e-tron avec son affichage tête haute… en réalité augmentée.

Grâce à lui, les informations essentielles à la conduite ou la navigation se projettent comme si elles étaient à 10 mètres devant la voiture. Mieux encore, elles sont dynamiques, se superposant à la voiture de devant si elle est trop proche, où vous indiquant précisément l’endroit où tourner. Une technologie bluffante qui n’est pas sans rappeler ce que l’on trouve dans les jeux vidéo.

Une salle de concert embarquée

La musique accompagne tous vos trajets ? Ça tombe bien, Audi a pensé aux mélomanes et propose dans son Q4 e-tron un système audio digne de ce nom. Pour cela, le constructeur s’est attaché les services de l’une des marques les plus importantes du secteur : Sonos. Le géant américain a donc intégré pas moins de 10 haut-parleurs dans l’habitacle : quatre aigus, quatre graves, un central et un subwoofer dans le coffre. Le tout conduit par deux amplificateurs délivrant une puissance totale de 580 watts.

Ce système audio premium offre une qualité sonore d’intensité exceptionnelle. De quoi profiter de ses morceaux préférés avec un son généreux, enveloppant, comme dans une salle de concert.

Toujours connecté

Si vous faites partie de celles et ceux qui disposent toujours d’un smartphone à portée de main, vous serez heureux d’apprendre qu’Audi a pensé à vous avec son Q4 e-tron. Déjà parce qu’il profite d’un emplacement dédié, lui permettant de se recharger sans fil, sans avoir à le brancher. Mais aussi parce que toutes vos applications s’affichent directement sur l’écran central grâce à la connectivité intégrée Android Auto et Apple CarPlay.

Mieux, l’assistant virtuel Alexa d’Amazon est aussi de la partie. De quoi, par exemple, remplir votre liste de courses, demander la météo de votre destination, voire d’interagir avec vos équipements connectés à la maison.

Des Audi Q4 e-tron pour tous les goûts

L’Audi Q4 e-tron, qui embarque une batterie de 77 kWh, se décline en trois niveaux de finition, avec des puissances allant de 204 à 299 chevaux, en deux ou quatre roues motrices et avec une autonomie allant jusqu’à 530 km.

Le SUV compact électrique d’Audi s’affiche à partir de 53 000 euros dans sa finition Design déjà très richement dotée en équipements, dont la lecture des panneaux de signalisation par caméra, le combiné d’instruments numérique Digital Cockpit 10,25″ ou encore les phares à LED.

Pour trouver l’Audi Q4 e-tron qui vous convient, le mieux est encore de se laisser aller sur le configurateur en ligne.